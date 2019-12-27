ЦИК назначил дату новых парламентских выборов в Хынчештах

Новые выборы в этом округе были объявлены после того, как Александру Ботнарь, представляющий Демократическую партию, сложил депутатский мандат.

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Новые парламентские выборы в одномандатном избирательном округе №38 в Хынчештах состоятся 15 марта 2020 года. Это решение было принято в пятницу, 27 декабря, на заседании Центральной избирательной комиссии.

Новые выборы в этом округе были объявлены после того, как избранный депутат парламента Александру Ботнарь, представляющий Демократическую партию, 5 декабря сложил депутатский мандат, чтобы остаться на посту мэра города Хынчешты.

Больше всего представителей в парламенте у Партии социалистов – 36 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 25 депутатов. Еще одна политическая сила, прошедшая в высший законодательный орган, - Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте есть трое независимых депутатов (от одномандатных округов).

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