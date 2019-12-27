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Здание парламента

Изменения в парламенте Молдовы: что произошло

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191227/28693412/izmeneniya-parlament-moldova-chto-proizoshlo.html

Новые парламентарии были избраны по партийным спискам и дождались своей очереди. Они займут освободившиеся места депутатов.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. В молдавском парламенте появились новые депутаты, которые пополнили ряди социалистов и "акумовцев".

"Конституционный суд по предложению Центральной избирательной комиссии утвердил депутатские мандаты Марины Радван по спискам Партии социалистов Республики Молдова и Вирджилиу Пысларюка по спискам электорального блока ACUM", - сообщили в пресс-службе ЦИК.

Вакантные места в парламенте появились после того, как ушла в отставку депутат Татьяна Кунецки от ПСРМ, а также после смерти Сергея Катаранчука от ACUM.

Больше всего представителей в парламенте у партии социалистов – 36 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 25 депутатов. Еще одна политическая сила, прошедшая в высший законодательный орган, - Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте есть трое независимых депутатов (от одномандатных округов).

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