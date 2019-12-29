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Игорь Додон

Игорь Додон отправился в Турцию с официальным визитом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191229/28708312/igor-dodon-otpravilsya-v-turtsiyu-s-ofitsialnym-vizitom.html

В Анкаре глава молдавского государства проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отправился с официальным визитом в Турцию по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В делегацию Молдовы вошли премьер-министр Ион Кику, башкан АТО Гагаузия Ирина Влах, министры, депутаты парламента.

Повестка визита включает переговоры глав государств. Также планируются встречи президента Молдовы со спикером Великого парламента Турции Мустафой Шентопом и двусторонние переговоры министров.

В рамках визита Игорь Додон возглавит первое заседание Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне. Планируется, что в ходе заседания будут подписаны несколько двусторонних соглашений — в области взаимного признания водительских прав, международных комбинированных грузовых перевозок, о сотрудничестве в области науки и технологий.

Официальный визит Р. Т. Эрдогана в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Эрдоган в Молдове: Анкара и Кишинев на новом стратегическом уровне отношений

"Турецкая Республика является нашим стратегическим партнером. Официальный визит в эту страну дает нам возможность развивать отношения двустороннего взаимовыгодного сотрудничества на благо обоих народов", - написал Игорь Додон в Facebook.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Молдову с официальным визитом 17 - 18 октября 2018 года. В Кишиневе была подписана декларация о стратегическом сотрудничестве между Молдовой и Турцией, учрежден Совет стратегического сотрудничества, состоялось открытие отремонтированного здания администрации президента РМ, нескольких социальных объектов в Комрате.

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Теги:
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