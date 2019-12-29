Игорь Додон обратился в Конституционный суд с запросом

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Президент Молдовы обратился в Конституционный суд (КС) с запросом относительно процедуры назначения новых членов Высшего совета магистратуры и избрания его руководства.

Причиной для обращения главы государства в КС стали поправки в Закон о Высшем совете магистратуры (ВСМ), внесенные парламентом 20 декабря.

Поправки к закону, в частности, предполагают расширение состава ВСМ двумя членами, которые обладают степенью профессора в области права.

В запросе Игорь Додон просит КС разъяснить, необходимо ли для утверждения их парламентом большинство голосов депутатов в законодательном органе.

Кроме того, запрос президента касается конституционности избрания председателем ВСМ исключительно члена совета, который является судьей.

Президент попросил рассмотреть его запрос в приоритетном порядке.

Что предполагают поправки

Если поправки будут учтены, то состав ВСМ расширится с 12 до 15 человек. Так, добавят одного делегата от Генерального собрания судей и двух - из академической среды.

Также определена новая процедура отбора Генеральным собранием судей членов Высшего совета магистратуры среди служителей Фемиды. Так, четверых членов структуры определят из числа судей на уровне первой инстанции, двоих - на уровне Апелляционных палат и одного - от Высшей судебной палаты.

У претендента на членство в ВСМ должен быть стаж не менее трех лет на пост служителя Фемиды, оценка последней проверки его деятельности должна быть "очень хорошо", кандидата также не должен попадать под дисциплинарные санкции.

Позиция министра юстиции

О необходимости реформ в сфере юстиции говорят в Молдове давно. Недавняя ситуация в ВСМ, когда судьи не могли выбрать главу структуры, стала последней каплей терпения.

В эксклюзивном интервью Sputnik министр юстиции Фадей Нагачевский отметил, что ВСМ должен обходить стороной политические интриги, не выполнять чьих-либо политических заказов, поскольку является базовым элементом в системе молдавской юстиции.

По его словам, для страны и правительства очень важен вердикт Венецианской комиссии по проекту о реформе Высшего совета магистратуры. Даже если будет критика, он учтет предложения ВК.

"До конца января 2020 года вердикт Венецианской комиссии будет вынесен. Я обязательно учту те предложения, которые будут там высказаны", - заключил Нагачевский.

Реакция Венецианской комиссии

Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио, посетивший Молдову с рабочим визитом 19 и 20 декабря, отметил, что запрос министра юстиции будет рассмотрен в срочном порядке.

Он подчеркнул, что Молдова нуждается в серьезной реформе отрасли юстиции. Преобразования должны быть проведены в экстренном режиме.

"Однако эта реформа судебной системы должна быть проведена качественно. Для этого потребуется время. В этом процессе важна последовательность. Я призываю министра юстиции проводить ее не фрагментарно, а комплексно", - уточнил Букиккио.

Глава Венецианской комиссии отметил, что во внедрении реформы юстиции в Молдове необходимо учитывать опыт других стран, которым удалось привести в порядок судебную систему.

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