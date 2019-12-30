Молдова - Турция: Додон находится с визитом в Анкаре

Планируется, что в Турции будут подписаны несколько двусторонних соглашений — в области взаимного признания водительских прав, международных комбинированных грузовых перевозок, а также о сотрудничестве в области науки и технологий.

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон находится с официальным визитом в Турции. Он прибыл в Анкару по приглашению президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В турецкой столице Игорь Додон провел встречу с председателем Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом.

В ходе беседы президент обратил внимание на растущий темп политического молдавско-турецкого диалога и отметил хорошее сотрудничество, существующее между законодательными органами двух стран, как на уровне руководства, так и на уровне парламентских групп дружбы и комиссий.

Исторический визит: Эрдоган, улетая домой, пригласил Додона в Турцию>>>

"У нас есть широкая двусторонняя правовая база, которая включает 72 соглашения, а еще 16 проектов договоров находятся на стадии обсуждения. Поприветствовал то, что сегодня этот список будет пополнен еще четырьмя документами, которые будут подписаны в рамках первого заседания Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне", - заявил Додон на своей странице в Facebook.

Недавно, 21 декабря, законодательный орган Турции ратифицировал межгосударственное соглашение, которое предусматривает взаимное обеспечение социальной защиты наших граждан.

Президент Молдовы поблагодарил руководство Турции за оказанную Молдове помощь, в особенности Гагаузской автономии, в социальной, культурной, гуманитарной и других сферах.

"Выразили интерес к углублению молдавско-турецкого межпарламентского сотрудничества в рамках международных организаций и в борьбе с международным терроризмом", - уточнил Додон.

Одобрен договор о признании водительских прав Молдовы в Турции>>>

Президент выступил за активизацию обмена визитами между законодательными органами двух стран на всех уровнях, в том числе на уровне групп дружбы — последний визит в Кишинев членов парламентской группы дружбы Турция — Молдова состоялся в 2017 году. Помимо этого, председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная примет участие в мероприятиях, организованных по случаю столетия со дня создания Великого национального собрания Турецкой Республики, которое отметят 23 апреля 2020 года.

Визит в Турцию

Президент Молдовы Игорь Додон находится с визитом в Турции с 29 декабря. В делегацию Молдовы вошли премьер-министр Ион Кику, башкан АТО Гагаузия Ирина Влах, министры, депутаты парламента.

Помимо деловых встреч, глава Молдовы успел посетить мавзолей первого турецкого президента Мустафы Кемаля Ататюрка.

"Возложил венок и оставил запись в Книге почетных гостей музея. Отметил, что мы отдаем дань глубокого уважения основателю Турецкой Республики – Мустафе Кемалю Ататюрку, одному из выдающихся деятелей всей истории Турции, который внес огромный вклад в демократизацию его страны", - написал Додон.

В рамках визита ожидаются переговоры глав государств. Пройдут и двусторонние переговоры министров.

Додон возглавит первое заседание Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне. Планируется, что в ходе заседания будут подписаны несколько двусторонних соглашений — в области взаимного признания водительских прав, международных комбинированных грузовых перевозок, а также о сотрудничестве в области науки и технологий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Молдову с официальным визитом 17 - 18 октября 2018 года. В Кишиневе была подписана декларация о стратегическом сотрудничестве между Молдовой и Турцией, учрежден Совет стратегического сотрудничества, состоялось открытие отремонтированного здания администрации президента РМ, нескольких социальных объектов в Комрате.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK