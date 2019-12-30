Додон провел встречу с Эрдоганом: о чем они говорили

Гость отметил, что нынешний официальный визит в Турцию является историческим, потому что вместе с главой государства в переговорах принимал участие и премьер-министр.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рамках беседы с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом оценил уровень взаимоотношений, установившийся между двумя странами.

"Отметил, что этот официальный визит является историческим, потому что вместе с президентом страны находится и премьер-министр, что подчеркивает особое значение, которое мы придаем молдавско-турецкому сотрудничеству", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, также в рамках визита проходит первое заседание совета стратегического сотрудничества на высшем уровне, что является показателем солидарности двусторонних связей и подтверждает желание обеих сторон консолидировать политический диалог между Кишиневом и Анкарой.

"С удовлетворением констатировали восходящий характер молдавско-турецкого экономического сотрудничества. Так, в январе-октябре 2019 года объем двусторонней торговли вырос на 136 миллионов долларов, или примерно на 40%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - отметил Додон.

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Как подчеркнул гость, экспорт молдавских товаров на турецкий рынок возрос на 87 миллионов долларов, что в 2,2 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. А удельный вес молдавского экспорта в Турцию в суммарном объеме поставок в другие страны удвоился с 3,23% до 6,91%.

"Поблагодарил турецкую сторону за финансовую и техническую поддержку, оказываемую посредством Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), которое за последние годы выделило более 33 миллиона долларов на реализацию многих проектов в нашей стране, особенно в Гагаузской автономии. Указал при этом, что мы рассчитываем на расширение инвестиционных проектов TIKA на всей территории Молдовы", - сказал Додон.

Он сообщил, что выступил за полноценную реализацию потенциала сотрудничества в таких областях, как торгово-экономические связи, инвестиции, защита прав потребителей, промышленность, развитие малого и среднего предпринимательства, энергетика, транспорт, городское и территориальное планирование, сельское хозяйство и защита окружающей среды, туризм и так далее.

"Отметил, что мы будем рады участию турецких компаний в масштабных инвестиционных проектах по модернизации дорожной инфраструктуры, которые мы планируем реализовать в течение будущего года. Поблагодарил турецких партнеров за оказываемую нашей стране помощь в социальной, культурной, гуманитарной и других областях", - добавил Додон.

Президент Молдовы выразил надежду на то, что в 2020 году Эрдоган сможет принять участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию одного из объектов социального значения, построенных при содействии Турции.

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