Договоренность по ж/д сообщению между двумя берегами Днестра продлена

ТИРАСПОЛЬ, 2 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Протокольное решение о принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья продлено на полгода. Дополнительный протокол, пролонгирующий срок действия прежнего документа, был подписан премьер-министром Молдовы Ионом Кику и лидером приднестровского региона Вадимом Красносельским.
"С взаимного согласия сторон документ будет действовать до 30 июня 2020 года", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья.
Первое протокольное решение о принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья было принято 30 марта 2012 года. С тех пор дополнительным документом сторонами продлевается время его действия.
В соглашении также отмечается, что "в процессе реализации протокольного решения от 30 марта 2012 года стороны при необходимости будут проводить консультации для оперативного решения любых проблемных вопросов".
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