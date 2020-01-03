Встреча президента и премьера: о чем говорили Додон и Кику

Единовременное пособие пенсионерам и социально уязвимым категориям, тендеры на реконструкцию дорог, инициативы социального характера и реформа юстиции стали основными темами беседы руководства страны.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с премьером Ионом Кику ситуацию в стране в начале наступившего года, обозначив планы на ближайшие месяцы.

"Уделили особое внимание вопросу единовременной выплаты пенсионерам и социально уязвимым категориям граждан социальной помощи и компенсации в размере 700 леев", - написал Додон на своей странице в Facebook по итогам беседы с главой правительства.

Кроме того, по словам президента, стороны говорили о начале проведения тендеров на реконструкцию более 300 километров дорог. Дорожные работы, как пояснил Додон, планируется начать весной.

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"Отдельным вопросом дискуссии стала реализация в ближайшие недели ряда президентских инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения в сельской местности", - сообщил глава республики.

Он сообщил, что также состоялся обмен мнениями о внедрении основных намеченных преобразований, "в особенности реформы юстиции, проект которой будет в скором времени вынесен на обсуждение и направлен партнерам по развитию, в том числе в Венецианскую комиссию, для проведения экспертизы".

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