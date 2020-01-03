Какие проблемы Кишинева будут решены в 2020 году: встреча Додона и Чебана

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Решение инфраструктурных проблем, накопившихся за минувшие десятилетия либерального хаоса в городе, не терпит отлагательств, а помогать столице в этом могут все ветви власти - и правительство, и парламент и президент.

Глава государства в пятницу провел рабочую встречу с генеральным примаром муниципия Кишинев Ионом Чебаном. Стороны обсудили самые важные проекты городских властей на 2020 год, а также проблемы в строительной отрасли, в сфере вывоза и хранения мусора, в том числе на полигоне в коммуне Цынцарены.

О встрече со столичным градоначальником глава государства сообщил на своей персональной страничке в социальной сети Facebook. Додон подчеркнул, что особое внимание в ходе переговоров с мэром Кишинева было уделено оборудованию в городе спортивных площадок, зон отдыха для горожан, внедрению социальных проектов, направленных на решение проблем каждого человека, ремонту дорог.

Несколькими часами ранее Чебан провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал, что на протяжении всего 2020 года молдавская столица не будет испытывать трудностей с вывозом мусора, договоренность о продлении контракта на утилизацию отходов на Цынцаренском мусорном полигоне была достигнута утром, в пятницу, местные власти Кишинева подписали соответствующее соглашение с примэрией населенного пункта, находящегося в районе Новые Анены.

"Переговоры о продлении контракта продлились вчера почти до полуночи. Хочу поблагодарить за достигнутый в них результат своих коллег из примэрии, из правительства Молдовы, местных советников и примара села Цынцарены. Местный совет населенного пункта вчера все же проголосовал за продление контракта (на вывоз мусора - ред.) до 31 декабря 2020 года", - сообщил Чебан.

Примэрия Кишинева, подписывая этот контракт, по словам Чебана, взяла на себя ряд обязательств, связанных с соблюдением экологических норм по утилизации мусора, по сохранению чистоты в самом селе. Все эти обещания, по заверению столичного градоначальника, будут строго соблюдаться примэрией Кишинева.

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