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Правительство Республики Молдова guvern

В PAS пояснили, почему требуют отставки правительства Иона Кику

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200103/28757223/pas-poyasnili-pochemu-trebuyut-otstavki-pravitelstva-ion-chicuu.html

Политформирование обвиняет кабмин в принятии важного решения без того, чтобы провести широкие консультации и проанализировать другие варианты развития событий.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Партия "Действие и солидарность" (PAS) считает, что кабинету министров под руководством Иона Кику стоит уйти в отставку в связи с тем, что правительство повысило тариф на междугородние пассажирские перевозки. Об этом заявил генеральный секретарь политформирования Игорь Гросу.

В PAS полагают, что решение о повышении тарифов на междугородние перевозки принято правительством без проведения широких консультаций, без анализа других вариантов развития событий.

"Ситуация не устраивает ни пассажиров, которые будут продолжать пользоваться ужасными условиями в старом и грязном транспорте, ни водителей, которые рискуют здоровьем за маленькую зарплату. Нынешняя ситуация устраивает только тех, кто монополизировал транспортные маршруты. Это недопустимо, поэтому неоходима отставка правительства", - сказал Гросу.

Споры по поводу повышения тарифа на междугородние пассажирские перевозки начались еще летом. Представители транспортных компаний требовали повысить тариф практически в два раза - с 48 до 92 банов за километр. Власти не спешили идти на их условия.

Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
Новые тарифы на пассажирские перевозки: какие условия поставили власти

В связи с этим транспортники провели забастовку 9 октября. Тогда на время приостановили работу порядка 600 рейсов по 124 регулярным междугородным маршрутам. В министерстве экономики и инфраструктуры тогда осудили этот протест и высказались против повышения тарифа.

С приходом правительства Кику требования перевозчиков не изменились. Они провели еще одну масштабную акцию протеста, на которой объявили о возможности всеобщей забастовки. При этом транспортники заявили, что готовы обсуждать с властями изменения тарифа.

В итоге было принято решение повысить тарифы на пассажирские перевозки с 48 до 70 банов за каждый километр пути. Правда, перед перевозчиками поставили ряд условий.

Новые тарифы вступили в силу с 1 января 2020 года.

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