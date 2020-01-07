Всех примаров Молдовы приглашают в правительство - что стало причиной

Примаров всех населенных пунктов республики пригласят в правительство, где в двадцатых числах декабря пройдет общее заседание всех глав местной публичной администрации.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Всех примаров населенных пунктов Молдовы пригласят на заседание в правительство 22 января. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику, подводя итоги деятельности кабмина на прошлой неделе.

Главным вопросом всенародного вече с примарами станет ремонт дорог в республике. Среди других обсуждаемых проблем будет затрагиваться вопрос обеспечения сел и городов Молдовы качественной питьевой водой и системами канализации.

Премьер также намерен обсудить с примарами налаживание систем уличного освещения в населенных пунктах страны.

Глава кабинета министров также сообщил, что намерен в январе совершить ряд визитов в регионы страны. Так, 16 января Кику отправится в Унгены и Фалешты, а 23 января посетит Комрат и Джурджулешты. На конец месяца намечена встреча премьера с жителями и представителями местной власти городов Бельцы и Сынджерей.

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