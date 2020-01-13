Городские депутаты Кишинева и Бухареста проведут совместное заседание

В рамках еженедельного заседания муниципальных советов Кишинева генеральный примар столицы Ион Чебан сделал важное заявление.

Кишинев, 13 янв – Sputnik. На совместном заседании муниципальных советов двух столиц будут обсуждаться проекты, которые могут быть реализованы сообща, отметил генеральный мэр Кишинева Ион Чебан.

"Это первая встреча такого рода. Впервые советники с обоих берегов Прута встретятся в Кишиневе уже в эту среду, 15 января”, - уточнил кишиневский градоначальник.

Перед заседанием в 09.15 состоится возложение цветов к бюсту поэта Михая Эминеску по случаю 170-летия со дня рождения великого классика.

Чебан добавил, что визит советников Бухареста - результат рабочего визита в Бухарест молдавской делегации. В то же время, примар заявил, что каждый визит делегации примэрии Кишинева даст хорошие результаты для столицы.

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