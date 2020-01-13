Первая в этом году встреча переговорщиков от Кишинева и Тирасполя: дата названа

ТИРАСПОЛЬ, 13 янв – Sputnik. Встреча представителей по политическим вопросам от Кишинева и Тирасполя Александра Фленкя и Виталия Игнатьева состоится завтра, 14 января, в офисе Миссии ОБСЕ в городе Тирасполе.

Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Приднестровья, в ходе предстоящей дискуссии приднестровская сторона намерена продолжить обсуждение широкого спектра актуальных вопросов в диалоге между Кишиневом и Тирасполем.

Самая первая встреча нового вице-министра по реинтеграции Молдовы Александра Фленкя и главы приднестровского МИДа Виталия Игнатьева состоялась в середине декабря 2019 года в офисе Миссии ОБСЕ в Кишиневе.

Как писал Sputnik, стороны тогда намеревались согласовать текст братиславского протокола, который так и не удалось подписать после встречи сторон переговоров в формате "5+2" в столице Словакии 9 и 10 октября. Однако по итогам встречи компромисса достигнуть не удалось.

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