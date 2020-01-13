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День города Тирасполь 2017

Первая в этом году встреча переговорщиков от Кишинева и Тирасполя: дата названа

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (246)
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Sputnik Молдова
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Очередной раунд диалога политические представители сторон приднестровского урегулирования проведут в Левобережье.

ТИРАСПОЛЬ, 13 янв – Sputnik. Встреча представителей по политическим вопросам от Кишинева и Тирасполя Александра Фленкя и Виталия Игнатьева состоится завтра, 14 января, в офисе Миссии ОБСЕ в городе Тирасполе.

Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Приднестровья, в ходе предстоящей дискуссии приднестровская сторона намерена продолжить обсуждение широкого спектра актуальных вопросов в диалоге между Кишиневом и Тирасполем.

Город Тирасполь
© Sputnik / Irina Leahova
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Самая первая встреча нового вице-министра по реинтеграции Молдовы Александра Фленкя и главы приднестровского МИДа Виталия Игнатьева состоялась в середине декабря 2019 года в офисе Миссии ОБСЕ в Кишиневе.

Как писал Sputnik, стороны тогда намеревались согласовать текст братиславского протокола, который так и не удалось подписать после встречи сторон переговоров в формате "5+2" в столице Словакии 9 и 10 октября. Однако по итогам встречи компромисса достигнуть не удалось.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (246)

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Теги:
молдавско-приднестровское урегулирование, молдо-приднестровское урегулирование, приднестровское урегулирование, переговоры, Приднестровье


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