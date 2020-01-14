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Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республики Олег Васнецов, архивное фото.

Сотрудничество Молдовы и России на 2020 год - Додон встретился с Васнецовым

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
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Sputnik Молдова
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Глава государства провел встречу с руководителем диппредставительства России в Молдове - стороны обсудили основные этапы сотрудничества двух стран в 2020 году.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Наступивший 2020 год является одним из важных в двухсторонних молдавско-российских отношениях. В том числе и потому, что в нынешнем году на пространстве СНГ отметят 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Молдовы Игорь Додон провел во вторник встречу с послом России Олегом Васнецовым, в ходе которой отметил, что 9 мая 2020 года будет присутствовать на Красной площади в Москве на торжествах, приуроченных к 75-летию Победы. В российскую столицу Додон отправится по приглашению президента РФ Владимира Путина.
Посол России в Молдове Олег Васнецов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Васнецов: поддержка соотечественников - приоритет для посольства РФ

Помимо праздничных и памятных мероприятий, приуроченных к юбилею Великой Победы, глава государства и посол РФ обсудили весь спектр двусторонних отношений, особо отметив значительное укрепление стратегического партнерства между Молдовой и Россией в 2019 году.

В завершение встречи был отмечен широкий спектр возможностей для дальнейшего поэтапного развития двухстороннего сотрудничества между Молдовой и Россией по всем взаимовыгодным направлениям.

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Теги:
сотрудничество, планы, встреча, Олег Васнецов, Додон


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