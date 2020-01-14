Дело о двойной идентичности - где разыскивают беглого олигарха Плахотнюка

Национальный антикоррупционный центр Молдовы получил ответ на запрос по поводу возможного нахождения экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка на территории Румынии и Великобритании.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. В Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы поступил официальный ответ от органов власти Румынии и Великобритании, в котором сообщается, что бывший председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк, объявленный в международный розыск, не присутствует на территории этих двух стран.

Не числится въехавшим на территорию Великобритании и Румынии Плахотнюк и по второму удостоверяющему личность документу. Соответствующий паспорт выдан ранее в Молдове на имя "Владислав Новак". Это также подтвердили в ответе на запрос НАЦ Молдовы власти двух европейских государств.

Накануне, 13 января, США внесли Плахотнюка в санкционный список за коррупционную деятельность, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Коррупционная деятельность Владимира Плахотнюка подорвала правовые основы и серьезно скомпрометировала независимость демократических институтов Молдовы. Официально вношу его в санкционный список. США поддерживают Молдову в ее борьбе против коррупции", - написал Помпео у себя в Twitter.

Как уточнили в Госдепартаменте США, Плахотнюк и члены его семьи – супруга Оксана Килдеску, сын Тимофей Плахотнюк и несовершеннолетний ребенок – не могут получать американские визы.

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как на тот момент возглавляемая им ДПМ объявила о переходе в оппозицию.

Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

Плахотнюк - один из богатейших бизнесменов Молдовы. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей.

На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро.

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