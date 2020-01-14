Социалисты определились, какую политику будут проводить в Молдове

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Одним из базовых пунктов политического курса молдавские социалисты назвали укрепление государственности республики, ее независимости и суверенитета. Об этом шла речь на заседании Республиканского совета ПСРМ во вторник.
В ПСРМ также заявили, что требуют уважать все положения конституции страны, считают категорически неприемлемыми попытки вмешательства во внутренние дела государства извне.
Внеблоковый и нейтральный военный статус Молдовы социалисты также ставят во главу угла проводимой политики. В партии убеждены, что молдавские военнослужащие не должны участвовать в учениях, проводимых военно-политическими блоками в регионе.
Важными в политформировании называют развитие отрасли медицины и образования, увеличение бюджетных отчислений в эти сектора жизни государства.
Восстановление и строительство современной инфраструктуры, в том числе дорог, водоснабжения и канализации, уличного освещения, социальных объектов в районных центрах и сельской местности также находится в повестке дня политического формирования.
Говоря о вопросах зарубежного сотрудничества, в ПСРМ заявляют о взвешенной внешней политике, предложенной президентом Игорем Додоном, которая предусматривает продвижение взаимовыгодных отношений нашей страны со всеми внешними партнерами, как на Западе, так и на Востоке.
С другой стороны, социалисты выступают и за полноценное развитие стратегического партнерства нашей страны с соседними странами, Румынией и Украиной, а также с Российской Федерацией, Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки, Китаем и Турцией.
Социалисты считают важным сохранение семейных ценностей и православных традиций в Молдове, обеспечение и гарантирование межнационального мира в стране, как залога сплочения общества.
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