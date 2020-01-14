Социалисты определились, какую политику будут проводить в Молдове

Во вторник в Кишиневе прошло заседание Республиканского совета правящей Партии социалистов, на котором были определены приоритеты внутренней и внешней политики на ближайшее время.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Одним из базовых пунктов политического курса молдавские социалисты назвали укрепление государственности республики, ее независимости и суверенитета. Об этом шла речь на заседании Республиканского совета ПСРМ во вторник.

В ПСРМ также заявили, что требуют уважать все положения конституции страны, считают категорически неприемлемыми попытки вмешательства во внутренние дела государства извне.

Внеблоковый и нейтральный военный статус Молдовы социалисты также ставят во главу угла проводимой политики. В партии убеждены, что молдавские военнослужащие не должны участвовать в учениях, проводимых военно-политическими блоками в регионе.

На заседании Республиканского совета ПСРМ также отметили важность развития экономики и необходимость сделать упор в проводимой политике на обеспечение социальных гарантий граждан страны, роста их благосостояния. Социалисты выступают за государственную поддержку отечественных производителей и сельскохозяйственного сектора. Важным направлением в социальной политике представители ПСРМ считают поддержку социально-уязвимых категорий населения, а также реализацию социальных проектов и инициатив главы государства в этом направлении.

Важными в политформировании называют развитие отрасли медицины и образования, увеличение бюджетных отчислений в эти сектора жизни государства.

Восстановление и строительство современной инфраструктуры, в том числе дорог, водоснабжения и канализации, уличного освещения, социальных объектов в районных центрах и сельской местности также находится в повестке дня политического формирования.

Говоря о вопросах зарубежного сотрудничества, в ПСРМ заявляют о взвешенной внешней политике, предложенной президентом Игорем Додоном, которая предусматривает продвижение взаимовыгодных отношений нашей страны со всеми внешними партнерами, как на Западе, так и на Востоке.

Приоритетом во внешнеполитических отношениях в ПСРМ назвали сохранение членства Молдовы в Содружестве Независимых Государств и участие в новых интеграционных проектах, особенно в Евразийском союзе, где Республика Молдова получила статус наблюдателя.

С другой стороны, социалисты выступают и за полноценное развитие стратегического партнерства нашей страны с соседними странами, Румынией и Украиной, а также с Российской Федерацией, Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки, Китаем и Турцией.

Социалисты считают важным сохранение семейных ценностей и православных традиций в Молдове, обеспечение и гарантирование межнационального мира в стране, как залога сплочения общества.

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