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Томас Майер-Хартинг.

Известно, когда Молдову посетит новый спецпредставитель председателя ОБСЕ

© AP Photo / Richard Drew
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (248)
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Sputnik Молдова
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Австрийский дипломат Томас Майер-Хартинг был назначен на эту ответственную должность на прошлой неделе.

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – Sputnik. Визит в Молдову Томаса Майера-Хартинга, недавно назначенного спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ, ожидается в интервале 20-26 января, передает корреспондент Sputnik.

Информацию подтвердил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.

"Если все совпадет, то визит европейского дипломата состоится на следующей неделе", - пояснил диломат.

День города Тирасполь 2017
© Sputnik / Irina Leahova
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По его словам, со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ приднестровская сторона намерена разобрать все актуальные вопросы, которые обсуждаются за столом переговоров между двумя сторонами.

Среди них и те, которые касаются свободы передвижения, в том числе приднестровских автомобилистов.

"Надеюсь, что с ним мы будем детально обсуждать эти вопросы", - подчеркнул Игнатьев.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (248)

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Теги:
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