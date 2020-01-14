Известно, когда Молдову посетит новый спецпредставитель председателя ОБСЕ

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – Sputnik. Визит в Молдову Томаса Майера-Хартинга, недавно назначенного спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ, ожидается в интервале 20-26 января, передает корреспондент Sputnik.
Информацию подтвердил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.
"Если все совпадет, то визит европейского дипломата состоится на следующей неделе", - пояснил диломат.
Среди них и те, которые касаются свободы передвижения, в том числе приднестровских автомобилистов.
"Надеюсь, что с ним мы будем детально обсуждать эти вопросы", - подчеркнул Игнатьев.
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