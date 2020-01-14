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Тирасполь, здание Верховного Совета Приднестровья.

Кишинев и Тирасполь перезапустили диалог и задали тон дальнейшим переговорам

© CC BY 2.0 / Taco Witte / Tiraspol, Transnistria
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (248)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200114/28856820/kishinev-i-tiraspol-perezapustili-dialog-i-zadali-ton-dalneyshim-peregovoram.html

Представители по политическим вопросам впервые в этом году сели за стол переговоров. Их встреча состоялась в Тирасполе в офисе Миссии ОБСЕ.

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – Sputnik. В ближайшее время работа различных экспертных групп, состоящих из специалистов с обоих берегов Днестра, активизируется. Таков положительный итог встречи политпредставителей от Кишинева и Тирасполя – вице-премьера по реинтеграции Молдовы Александра Фленкя и главы внешнеполитического ведомства приднестровского региона Виталия Игнатьева.

"Задали неплохой тон для дальнейших дискуссий", - сказал журналистам после встречи Фленкя.

Томас Майер-Хартинг.
© AP Photo / Richard Drew
Известно, когда Молдову посетит новый спецпредставитель председателя ОБСЕ
"Надеюсь, что эта встреча в начале года позволит перезапустить наш диалог на более предметном содержательном уровне", - высказал свое мнение Игнатьев.

Как подчеркнули участники встречи, были обсуждены планы по проведению в ближайшее время совместных заседаний около десяти экспертных групп, в частности по вопросам банковского взаимодействия, по телекоммуникациям, по экономике, по железнодорожному сообщению, по нормативно-правовому документационному обеспечению, по вопросам борьбы с преступностью.

Свобода передвижения

Стороны смогли обсудить целый комплекс актуальных проблем, которые на сегодня существуют между двумя берегами.

Собеседники рассмотрели наиболее острые темы, которые касаются людей – личной безопасности и свободы передвижения, в том числе приднестровских автомобилистов.

"Пока мы ведем диалог, никакие ограничения прав наших жителей в том, что касается свободы передвижения либо доставки поставок товаров, медицинских препаратов, недопустимы", - считает Игнатьев.

Вопрос по медикаментам

По его словам, приднестровская сторона объяснила все экономические риски, которые могут последовать для региона, если с 1 февраля вступит вторая фаза внедрения совместного молдавско-украинского контроля на пункте пропуска в Кучурганах. В частности, это коснется импорта медикаментов.

Лекарственные препараты
Не прошло и девяти месяцев: Кишинев и Тирасполь обсудили импорт медикаментов

"Сегодня передали в рабочем порядке документ молдавской стороны по поводу совпадения реестров лекарственных препаратов. Мы его изучим, посмотрим. Но работа продолжается и будет продолжаться при участии международных экспертов. Пока Кишинев готов работать", - подчеркнул он.

Игнатьев напомнил также, что в переговорах есть проекты документов, которые эксперты согласовали, но они не были подписаны политическими представителями в прошлом году. Касаются они многих важных вопросов, в частности защиты детей, которые остались без попечения родителей, снятия технических барьеров в торговле.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (248)

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Теги:
Виталий Игнатьев, переговоры, Приднестпровье


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