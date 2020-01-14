Выборы президента: кокетство перед электоратом, или Что задумали в DA

Политический 2020 год в Молдове будет протекать под эгидой президентских выборов: о том, что происходит на политической арене страны в преддверии электоральной гонки, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Партия "Платформа "Достоинство и правда" (DA), призывает все демократические силы определить единого кандидата на президентских выборах этого года. При этом в руководимом Андреем Нэстасе политформировании предлагают, чтобы этот человек не был политически аффилированным. Почему "дашники" объявили о том, что правому флангу нужен единый кандидат, как на предложение Нэстасе отреагирует его боевая подруга Санду, и при чем тут кокетство с электоратом, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

DA предлагает

Во вторник, 14 января, DA выступили с предложением к коллегам по цеху.

"Платформа "Достоинство и правда" призывает реальные демократические силы в Молдове консолидировать усилия, чтобы участвовать в следующих президентских выборах с одним общим кандидатом, политически неаффилированным", - отметили в партии.

Как считают в политформировании, таким образом удастся продемонстрировать, что "обещания, данные гражданам, не являются исключительно избирательными".

Каков политический расклад на начало 2020-го

Платформа DA пытается привлечь к себе внимание, считает политолог Анжела Колацки. "В ситуации, когда у левого фланга на данный момент есть свой лидер – Партия социалистов, а у них, в свою очередь, неформальный лидер – Игорь Додон, правый фланг более разрознен и раздроблен", - отметила эксперт в комментарии Sputnik Молдова.

По ее словам, в последние дни наблюдаются тенденции, когда пытаются объединиться унионисткие партии.

"Платформа DA пытается привлечь к себе внимание, взять инициативу в свои руки, не быть реакцией на инициативу кого-либо, а выдвинуть собственную. В этом отношении довольно ожидаемое решение - попытаться привлечь в политический дискурс, политический процесс в Молдове примеры той же Америки", - считает Колацки.

Политолог предположила, что Нэстасе таким образом предлагает некий прототип праймериз. "В конце концов может действительно выявиться такой лидер, который объединит все партии правого сегмента к тому, чтобы выйти на президентские выборы", - сказала эксперт.

Политическое кокетство

При этом она отметила, что нельзя исключать, что на правом фланге если и придут к общему знаменателю – единому кандидату, – то это может быть тот же Нэстасе или Санду.

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"Не очень люблю эти кокетства с политически неангажированными лицами. Президент, парламент, правительство, партии – это политические институты, это политическая борьба, и не нужно прятаться, а называть вещи своими именами… Это кокетство с электоратом – один из приемов политического пиара", - считает Колацки.

Шансы правого фланга

У правоцентристских и правых сил больше шансов на президентских выборах будет в случае, если они выйдут с единым кандидатом. Такого мнения придерживается директор Института юридических, политических и социологических исследований Виктор Жук.

"Думаю, что не только эта партия выйдет с такими лозунгами, но и другие. Но пока что я скептически отношусь к этому призыву", - заявил Жук в комментарии Sputnik Молдова.

По его словам, пока сложно говорить, как на этот призыв отреагирует бывшая партнерша Нэстасе по блоку ACUM лидер партии PAS Майя Санду. Это, как считает эксперт, объясняется тем, что Санду неоднократно заявляла о том, что хочет стать президентом Молдовы. Как считает собеседник, пока шансы, что предводитель PAS поддержит DA - 50/50.

"Если и унионистские партии выступят единым фронтом, хотя и они разделены на две части, то тогда у Санду не будет другого выхода, кроме как поддержать единого кандидата. А если от этого сегмента будет два равноценных кандидата, то кандидат от Демпартии может занять место выше, чем эти два равноценных кандидата от правых и правоцентристов", - сказал Жук.

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По мнению аналитика, при таком раскладе не исключено, что во втором туре выборов окажутся претендент с левыми взглядами и, к примеру, кандидат от Демпартии. "Вот тогда правоцентристский и правый фланг потерпит крупнейшее поражение", - считает Жук.

Что задумал Нэстасе

Призыв Нэстасе – это попытка "нейтрализовать Санду" и продвинуть своего кандидата, замаскированного под политически независимое лицо, считает политический эксперт Роман Михэеш.

"В блоке ACUM существуют серьезные разногласия. Можно предположить, что этот блок практически не существует. В соцопросах Нэстасе появляется с очень низкими рейтингами", - сказал собеседник.

В этих условиях, как считает эксперт, Нэстасе, возможно, понимая, что больше не сможет стать кандидатом от блока ACUM и баллотироваться от своей партии, потому что у него нет шансов пройти во второй тур, пробует схитрить и заблокировать Санду доступ к выдвижению от блока ACUM и единого проевропейского фланга.

"Он (Нэстасе - ред.) пробует выступить с одним кандидатом, который был бы в его интересах или в интересах его партии", - сказал Михэеш.

Выборы президента

Последние президентские выборы проводились в Молдове в конце 2016 года. Тогда победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его контр-кандидатом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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