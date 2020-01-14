Кишинев и Тирасполь о проблемах передвижения приднестровских автомобилистов

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – Sputnik. Проблема пересечения через пограничные пункты пропуска Молдовы автомобилей с приднестровскими номерами стала одной из главных в обсуждении между политпредставителями Кишинева и Тирасполя - вице-премьера по реинтеграции Молдовы Александра Фленкя и главы внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталия Игнатьева.

"Увеличились факты задержания наших автомобилей на границе. Ответ Кишинева нас не удовлетворил. Мы считаем, что были приняты меры в одностороннем порядке без предупреждения", - заявил журналистам после встречи представитель от Приднестровья.

Мнение Тирасполя

По мнению Игнатьева, механизм работы Пунктов регистрации транспортных средств (ПРТС), где для приднестровских автовладельцев выдаются нейтральные номера, позволяющие перемещаться по международным трассам, не эффективен и не учитывает все категории жителей Приднестровья.

"Механизм ПРТС учитывал водительские права Приднестровья. По ним не было проблем. А сейчас никто не пойдет регистрировать нейтральные номера, если не будет гарантий на то, что у них не возникнет никаких препятствий на свободу передвижения из-за приднестровского водительского удостоверения", - объяснил он.

Игнатьев отметил, что приднестровская сторона запросила поддержки по этому вопросу у международных партнеров.

"Мы обратились ко всему участникам переговорного процесса, и надеюсь, в ближайшее время будет активная консультация на всех уровнях - и в Российской Федерации, и с европейскими партнерами, и с другими участниками", - сказал он.

Мнение Кишинева

По словам вице-премьера по реинтеграции Молдовы, пересечение границы осуществляется на основании определенных проездных документов на людей, пересекающих границу, и на автомобили.

"Перечень документов в каждом конкретном случае мотивируется двусторонними соглашениями между государствами, которые разделяют эти границы, в данном случае между Молдовой и Украиной", - сказал Фленкя.

По поводу работы ПРТС вице-премьер заметил, что они работают в полную силу, начиная с 10 сентября 2018 года.

"К сожалению, молдавские и приднестровские сотрудники, которые там работают, несильно заняты, жалуются на отсутствие рабочей нагрузки. Поток автовладельцев, желающих перерегистрировать свои номера, не очень большой – меньше, чем мог бы быть и чем ожидали", - отметил он.

Фленкя подчеркнул, что механизма замены водительских прав приднестровским автовладельцам пока не существует. Протокольное решение, на основании которого были созданы ПРТС, регулирует лишь вопрос регистрации транспорта, но не документирования населения и выдачи водительских удостоверений.

"Тем не менее, мы обсуждаем вопрос возможности замены документов на базе ПРТС. И это не новое предложение. Мы его детально проговаривали еще на встрече в Баварии", - заметил он.

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