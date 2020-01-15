В Тирасполе обсудили с представителем ОБСЕ проблему свободы передвижения

Это тема стала одной из центральных в разговоре главы внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев с руководителем Миссии ОБСЕ в Молдове.

ТИРАСПОЛЬ, 15 янв – Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев с руководителем Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом подвели итоги первого в 2020 году заседания переговорщиков по политическим вопросам, состоявшегося в Тирасполе. Встреча с европейским дипломатом прошла также в этом городе.

Как сообщили в пресс-службе приднестровского МИДа, Виталий Игнатьев обратил внимание на недопустимость ограничений в сфере свободы передвижения, проявляющихся в запрете на пересечение молдавско-украинской государственной границы транспортными средствами, зарегистрированными в Приднестровье.

"Министр охарактеризовал это ограничение прав граждан как вызов для приднестровской стороны, призвав посредников оказать содействие в недопущении ухудшения ситуации", - отметили в ведомстве.

Собеседники также обсудили проблему уголовных дел, возбужденных в отношении должностных лиц с обоих берегов Днестра, импорта различных товаров в Приднестровье, а также перспективы в поиске решения проблемы банковских счетов.

Глава внешнеполитического ведомства и руководитель Миссии ОБСЕ отметили важность предстоящего 23 января визита в Приднестровье специального представителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майера-Хартинга, который был назначен на эту должность на прошлой неделе. Собеседники сошлись во мнении, что приезд европейского дипломата значим с точки зрения придания импульса диалогу сторон.

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