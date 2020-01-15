08:49 15 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.39
  • RUB0.28
  • RON4.05
  • UAH0.72
Поиск
ОБСЕ

В Тирасполе обсудили с представителем ОБСЕ проблему свободы передвижения

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Приднестровское урегулирование (249)
0 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2001/14/20011404.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200115/28858956/tiraspol-poprosil-obse-o-pomoschi-v-reshenii-problemy-s-pridnestrovskimi-avtomobilyami.html

Это тема стала одной из центральных в разговоре главы внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев с руководителем Миссии ОБСЕ в Молдове.

ТИРАСПОЛЬ, 15 янв – Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев с руководителем Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом подвели итоги первого в 2020 году заседания переговорщиков по политическим вопросам, состоявшегося в Тирасполе. Встреча с европейским дипломатом прошла также в этом городе.

Как сообщили в пресс-службе приднестровского МИДа, Виталий Игнатьев обратил внимание на недопустимость ограничений в сфере свободы передвижения, проявляющихся в запрете на пересечение молдавско-украинской государственной границы транспортными средствами, зарегистрированными в Приднестровье.

"Министр охарактеризовал это ограничение прав граждан как вызов для приднестровской стороны, призвав посредников оказать содействие в недопущении ухудшения ситуации", - отметили в ведомстве.

Пункт регистрации транспортных средств в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
Кишинев и Тирасполь о проблемах передвижения приднестровских автомобилистов
Собеседники также обсудили проблему уголовных дел, возбужденных в отношении должностных лиц с обоих берегов Днестра, импорта различных товаров в Приднестровье, а также перспективы в поиске решения проблемы банковских счетов.

Глава внешнеполитического ведомства и руководитель Миссии ОБСЕ отметили важность предстоящего 23 января визита в Приднестровье специального представителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майера-Хартинга, который был назначен на эту должность на прошлой неделе. Собеседники сошлись во мнении, что приезд европейского дипломата значим с точки зрения придания импульса диалогу сторон.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Приднестровское урегулирование (249)

По теме

Кишинев и Тирасполь перезапустили диалог и задали тон дальнейшим переговорам
Известно, когда Молдову посетит новый спецпредставитель председателя ОБСЕ
Теги:
Виталий Игнатьев, автомобили, обсе, миссия обсе, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Жених с невестой на руках во время наводнения в Венеции
Любовь сильнее всего: свадебные церемонии на фоне стихийных бедствий - фото
Кишиневцы за повышение штрафов для нарушителей чистоты в городе
Повышение штрафов для нарушителей чистоты в городе: кишиневцы "за" - видео
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться