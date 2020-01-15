В Хынчештах началось выдвижение кандидатов на парламентских выборах

Прием документов для регистрации кандидатов в Избирательном совете округа №38 продлится до 24 января включительно.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Начиная с сегодняшнего дня, 15 января, в одномандатном избирательном округе в Хынчештах началось выдвижение кандидатов для участия в новых парламентских выборах, которые состоятся 15 марта 2020 года.

Прием документов для регистрации кандидатов в Избирательном совете округа №38 продлится до 24 января включительно, в соответствии с календарным планом Центральной избирательной комиссии.

Для регистрации в качестве кандидата на выборах претенденты должны собрать разное количество подписей, в зависимости от пола. В соответствии с частью 1 статьи 86 Кодекса о выборах кандидатам-мужчинам предстоит собрать от 500 до 1000 подписей избирателей в свою поддержку, а кандидатам-женщинам - от 250 до 500 подписей.

Новые парламентские выборы в округе №38 были объявлены после того, как 5 декабря 2019 года Александру Ботнарь сложил мандат депутата, выбрав кресло примара города Хынчешты.

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