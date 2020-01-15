Президент и кабмин займутся качеством жизни в городах и селах Молдовы

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. По инициативе главы республики Игоря Додона правительство разработает национальные программы по улучшению качества жизни в городах и селах Молдовы. Об этом глава государства заявил после совместного заседания с премьер-министром и спикером парламента в среду, 15 января.

На пресс-конференции после заседания Игорь Додон объявил о нескольких новых инициативах, направленных на модернизацию инфраструктуры в регионах Молдовы.

В рамках этих инициатив правительством будет разработана национальная программа по обеспечению населенных пунктов страны питьевой водой.

"Это большая проблема, и нам нужна правительственная, государственная программа в этой области, - заявил Додон. - Знаю, что в некоторых районах Молдовы внедряются местные программы, однако здесь нужен комплексный проект".

Вторая инициатива президента касается освещения сел. По словам главы государства, без системной поддержки со стороны правительства, силами только местных властей, эту проблему решить не удастся. При поддержке государства в этом году должны быть освещены по меньшей мере несколько сотен сел, заявил Игорь Додон.

Еще одна национальная программа должна быть разработана в области ликвидации неавторизованных свалок и уборки мусора. "Это большая экологическая проблема для Республики Молдова и здесь также необходимо инициировать государственную программу, которая поможет решению этой проблемы", - заявил Додон.

Также президент отметил, что хотя большинство населенных пунктов страны газифицированы, в Молдове еще остаются несколько десятков сел, где предстоит закончить проведение газопровода.

Премьер-министр Ион Кику, в свою очередь, подтвердил на пресс-конференции, что правительство приступит к разработке соответствующих национальных программ. Эти темы будут обсуждены и на совместном заседании правительства с примарами Молдовы, которое состоится 22 января в Кишиневе.

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