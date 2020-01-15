Депутаты соберутся на первое заседание после каникул 6 или 7 февраля

Парламентарии вернутся из отпуска через два дня, 17 января и соберутся на пленарном заседании в первую неделю февраля, заявила Зинаида Гречаная.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Депутаты возвращаются к работе после новогодних каникул. Срок отпуска у парламентариев заканчивается 17 января.

Об этом сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаная после совместного заседания с участием президента, премьер-министра и спикера, которое состоялось утром в среду, 15 января.

Первое пленарное заседание весенне-летней сессии парламента, таким образом, может состояться 6 или 7 февраля, уточнила Гречаная.

Спикер подчеркнула, что секретариат парламента работает в обычном режиме и готовит повестку дня для пленарного заседания.

"Постоянному бюро предстоит определить приоритетные проекты, которые будут рассмотрены в ходе сессии. Прежде всего речь идет о контроле внедрения социальных и экономических законов, которые были приняты парламентом в конце прошлого года", - отметила Гречаная.

Последнее заседание в 2019 году парламентарии провели 19 и 20 декабря.

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