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Зал заседаний парламента Молдовы

Депутаты соберутся на первое заседание после каникул 6 или 7 февраля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200115/28861182/deputaty-soberutsya-na-pervoe-zasedanie-posle-kanikul.html

Парламентарии вернутся из отпуска через два дня, 17 января и соберутся на пленарном заседании в первую неделю февраля, заявила Зинаида Гречаная.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Депутаты возвращаются к работе после новогодних каникул. Срок отпуска у парламентариев заканчивается 17 января.

И. Додон, З. Гречаная, И. Кику
© Sputnik / Rodion Proca
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Об этом сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаная после совместного заседания с участием президента, премьер-министра и спикера, которое состоялось утром в среду, 15 января.

Первое пленарное заседание весенне-летней сессии парламента, таким образом, может состояться 6 или 7 февраля, уточнила Гречаная.

Спикер подчеркнула, что секретариат парламента работает в обычном режиме и готовит повестку дня для пленарного заседания.

"Постоянному бюро предстоит определить приоритетные проекты, которые будут рассмотрены в ходе сессии. Прежде всего речь идет о контроле внедрения социальных и экономических законов, которые были приняты парламентом в конце прошлого года", - отметила Гречаная.

Последнее заседание в 2019 году парламентарии провели 19 и 20 декабря.

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Теги:
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