Президент Молдовы прокомментировал отставку правительства России

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон надеется, что у правительства республики будет конструктивный диалог со следующим премьером России. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии Sputnik Молдова.
"Диалог между президентами очень хороший. На уровне парламентов также. Что касается правительства, уверен, что также, как удалось наладить должное сотрудничество с Дмитрием Медведевым, у (главы молдавского кабмина - ред.) Иона Кику будет конструктивный диалог со следующим премьером", - заявил Додон.
Что касается российского кредита на реализацию инфраструктурных проектов в Молдове, о котором говорилось ранее, то, как заверил президент, "он не будет заблокирован". "Переговоры по предоставлению этого кредита уже идут", - отметил глава республики.
О том, что правительство России уходит в отставку в полном составе Дмитрий Медведев сообщил президенту РФ Владимиру Путину после послания российского лидера Федеральному собранию.
Глава государства попросил кабинет министров исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового правительства.
Путин также сообщил о намерении ввести должность замсекретаря Совбеза и предложить этот пост Медведеву.
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