Президент Молдовы прокомментировал отставку правительства России

Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил в среду, что правительство под его руководством в полном составе уходит в отставку.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон надеется, что у правительства республики будет конструктивный диалог со следующим премьером России. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии Sputnik Молдова.

"Диалог между президентами очень хороший. На уровне парламентов также. Что касается правительства, уверен, что также, как удалось наладить должное сотрудничество с Дмитрием Медведевым, у (главы молдавского кабмина - ред.) Иона Кику будет конструктивный диалог со следующим премьером", - заявил Додон.

Что касается российского кредита на реализацию инфраструктурных проектов в Молдове, о котором говорилось ранее, то, как заверил президент, "он не будет заблокирован". "Переговоры по предоставлению этого кредита уже идут", - отметил глава республики.

О том, что правительство России уходит в отставку в полном составе Дмитрий Медведев сообщил президенту РФ Владимиру Путину после послания российского лидера Федеральному собранию.

Глава государства попросил кабинет министров исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового правительства.

Путин также сообщил о намерении ввести должность замсекретаря Совбеза и предложить этот пост Медведеву.

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