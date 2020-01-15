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железная дорога

Представители Кишинева и Тирасполя обсудили проблему железнодорожных перевозок

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (250)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200115/28868688/eksperty-ot-kishineva-i-tiraspolya-obsudili-problemu-zheleznodorozhnykh-perevozok.html

Стороны среди прочего пытались найти различные варианты повышения коммерческой привлекательности перевозок и, соответственно, прибыли железнодорожных предприятий с обоих берегов Днестра

ТИРАСПОЛЬ, 15 янв – Sputnik. В офисе Миссии ОБСЕ в городе Тирасполе состоялось заседание экспертных групп по вопросам железнодорожного транспорта и сообщений, инициированное приднестровской стороной в связи с отдельными проблемами с доставкой сырья в регион и экспортом готовой продукции.

"Во время дискуссии констатировали недопустимость возникновения проблемных ситуаций подобного рода и заинтересованность в оказании надлежащих транспортных услуг предприятиям Приднестровья со стороны госпредприятия "Железная дорога Молдовы", - отметили в приднестровском МИДе.

Состоялось также очередное обсуждение запрета на провоз ГСМ через пограничный переход "Слободка-Колбасна".

Томас Майер-Хартинг.
© AP Photo / Richard Drew
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"Представители Приднестровья вновь призвали молдавскую сторону отменить противоречащие положениям протокольного решения "О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья" административные барьеры", - отметили в ведомстве.

По мнению приднестровской стороны, отмена этих барьеров окажет благоприятный эффект на экономику железнодорожных перевозок.

Эксперты обсудили и взаимодействие в сфере тарифной политики. Они пытались найти различные варианты повышения коммерческой привлекательности железнодорожных перевозок и, соответственно, прибыли железнодорожных предприятий с обоих берегов Днестра.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (250)

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Теги:
ГП "Железная дорога Молдовы", Приднестровская железная дорога, железная дорога, Приднестровье


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