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Здание правительства Республики Молдова, архивное фото.

Это может сделать каждый - как проследить за работой правительства Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200116/28876305/kak-i-kto-budet-sledit-za-rabotoy-moldavskogo-kabmina-podrobnosti.html

В республике начинает действовать механизм мониторинга за деятельностью кабинета министров и выполнения взятых правительством обязательств, информация будет актуализироваться ежедневно.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Механизм мониторинга деятельности молдавского правительства становится функциональным. Премьер-министр Молдовы Ион Кику после принятия Плана деятельности кабинета министров на 2020-2023 годы попросил внедрить такую систему, которая позволяла бы ежедневно следить за тем, как выполняются обещания и цели, стоящие на повестке дня у министерство и ведомств республики. 

Четырехлетний план деятельности молдавского кабмина включает ровно 1 тысячу вопросов, которые чиновникам сообща предстоит решить за этот период. 
Премьер созвал заседание
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Премьер Кику выступил с разъяснениями по госбюджету за 2019 год

Отныне при принятии решений, разработке и внедрении проектов в республике будут четко известны их цели, сроки реализации, конечная дата, когда нововведения на государственном уровне должны быть воплощены в жизнь. Также будет обозначен ряд госслужащих, ответственных за беспрекословное и поэтапное внедрение проектов и стратегий правительства страны. 

Актуализировать информацию о деятельности кабинета министров и ведомств, ему подчиняющихся, будут ежедневно. Ознакомиться с этими данными сможет любой гражданин республики на официальной странице www.gov.md, нажав на баннер "Мониторинг Плана действий правительства на 2020-2023 годы".

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Теги:
Госканцелярия, контроль, Молдова, правительство


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