Это может сделать каждый - как проследить за работой правительства Молдовы

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Механизм мониторинга деятельности молдавского правительства становится функциональным. Премьер-министр Молдовы Ион Кику после принятия Плана деятельности кабинета министров на 2020-2023 годы попросил внедрить такую систему, которая позволяла бы ежедневно следить за тем, как выполняются обещания и цели, стоящие на повестке дня у министерство и ведомств республики.
Четырехлетний план деятельности молдавского кабмина включает ровно 1 тысячу вопросов, которые чиновникам сообща предстоит решить за этот период.
Отныне при принятии решений, разработке и внедрении проектов в республике будут четко известны их цели, сроки реализации, конечная дата, когда нововведения на государственном уровне должны быть воплощены в жизнь. Также будет обозначен ряд госслужащих, ответственных за беспрекословное и поэтапное внедрение проектов и стратегий правительства страны.
Актуализировать информацию о деятельности кабинета министров и ведомств, ему подчиняющихся, будут ежедневно. Ознакомиться с этими данными сможет любой гражданин республики на официальной странице www.gov.md, нажав на баннер "Мониторинг Плана действий правительства на 2020-2023 годы".
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