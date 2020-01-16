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Ион Кику.

Кику поздравил Мишустина с назначением на пост главы правительства России

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200116/28886066/kiku-pozdravil-mishustina-s-naznacheniem-na-post-glavy-pravitelstva-rossii.html

Премьер-министр РМ выразил убеждение, что совместные усилия принесут ожидаемые результаты и окажут значительную поддержку для укрепления отношений дружбы и сотрудничества между Молдовой и Россией.

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику направил поздравительное послание Михаилу Мишустину, который был назначен на пост главы правительства Российской Федерации.

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В своем послании Ион Кику выразил уверенность, что большой опыт и знания, которыми отличается новый премьер-министр РФ, позволят успешно достичь всех поставленных перед правительством России целей на благо российского народа.

Премьер-министр Молдовы подчеркнул, что правительство РМ готово к продолжению открытого и конструктивного диалога с российскими партнерами по всему спектру двусторонних отношений.

"Убежден, что наши совместные усилия принесут ожидаемые результаты и окажут значительную поддержку для укрепления отношений дружбы и сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией", - заявил Кику.

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Теги:
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