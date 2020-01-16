Додон ответил на реплику Йоханниса: что сказал президент Молдовы

После того, как глава Румынии выступил с критикой относительно хода реформ в Республике Молдова, из Кишинева последовал ответ бухарестскому коллеге.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Игорь Додон считает, что Румыния и Республика Молдова должны оставаться в хороших отношениях, несмотря на реплику Клауса Йоханниса в адрес Кишинева, которая прозвучала 16 января на ежегодном собрании послов, аккредитованных в Бухаресте.

"Мы уважаем наших румынских братьев, мы выступаем за хорошие отношения с соседним государством, которое является стратегическим партнером №1 в аспекте двусторонней торговли", - сказал глава государства журналистам после того, как президент Румынии поставил под сомнение способность правительства Кику проводить реформы.

Додон выразил уверенность, что отношения между нашими странами должны продолжаться вне зависимости от того, кто находится в правительстве, в Кишиневе или в Бухаресте.

В четверг, 16 января, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на ежегодной встрече с главами аккредитованных в Бухаресте дипломатических миссий, что для Республики Молдова европейский путь является единственной и самой надежной стезей проведения реформ.

"К сожалению, как я уже говорил, мы вовсе не убеждены в том, что нынешнее правительство в Кишиневе преследует эту цель", - сказал Йоханнис. "Мы возобновим полное сотрудничество только тогда, когда увидим на правительственном уровне конкретные действия, направленные на продолжение европейского пути, процесса реформ, особенно в таких областях, как правосудие, администрация и борьба с коррупцией, которые могут обеспечить демократический путь и предсказуемость внутри страны и во внешней политике", - добавил глава румынского государства.

В этом контексте Игорь Додон подтвердил позицию, которую ранее выразил премьер-министр Ион Кику.

"Я знаю, что премьер-министр достаточно решителен с точки зрения осуществления реформ на европейском пути. Вы видели действия, которые уже были предприняты правительством Кишинева для реализации программы реформ", - сказал глава государства.

Он также подтвердил, что Молдова уважает повестку дня, которая была согласована ранее.

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