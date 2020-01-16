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Флаги России и Молдовы.

Аурелиу Чокой: рассчитываем на продолжение диалога с Россией

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200116/28887000/aureliu-chokoi-v-moldove-rasschityvayut-na-prodolzhenie-dialoga-s-rossiey.html

Кишинев ставит во главу угла принцип обеспечения преемственности в отношении согласованных договоренностей.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Молдова ожидает продолжения стратегического диалога с Россией, заявил глава МИДЕИ Молдовы Аурелиу Чокой в студии Sputnik Moldova.

Ион Кику.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Серьезный подход в международных отношениях заключается именно в обеспечении преемственности в отношении согласованных договоренностей. Мы полностью уверены в наших партнерах в Российской Федерации, в том, что наши соглашения будут соблюдаться. Уверены, что в течение года последуют визиты в Молдову официальных лиц из Российской Федерации", - добавил Чокой.

В четверг, 16 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост главы правительства РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

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Теги:
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