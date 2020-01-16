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Аурелиу Чокой

Глава МИДЕИ: результаты реформ будут видны очень скоро

© Sputnik / Osmatesco
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200116/28887363/glava-midei-rezultaty-reform-budut-vidny-ochen-skoro.html

Шеф внешнеполитического ведомства Аурелиу Чокой рассказал в студии Sputnik Молдова об актуальных вопросах двусторонних отношений Кишинева и Бухареста.

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции РМ Аурелиу Чокой считает, что конкретные результаты преобразований в области правосудия, борьбы с коррупцией, выполнения условий Соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС будут видны очень скоро.

Это заявление Аурелиу Чокой сделал в студии Sputnik Молдова, отвечая на вопрос журналистов о заявлении президента Румынии Клауса Йоханниса, который поставил под сомнение способность властей Молдовы добиться успеха в продвижении реформ.

Вместе с тем глава МИДЕИ подчеркнул, что не может комментировать высказывания главы соседнего государства.

Кишинев готовится к визиту делегации СЕ

Чокой напомнил, что делегация Совета Европы прибудет в Молдову на следующей неделе для обсуждения изменений в области юстиции.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Михаил Климентьев
Додон ответил на реплику Йоханниса: что сказал президент Молдовы

"Это означает, что мы движемся в этом направлении", - сказал глава МИДЕИ. - Мы полны решимости проявлять абсолютную нетерпимость к коррупции, завершить реформу правосудия".

На просьбу разъяснить высказывание Йоханниса о том, что Бухарест продолжит "поддержку только тех проектов, которые предназначены непосредственно для граждан", министр иностранных дел Молдовы сказал, что "любая помощь, которую Республика Молдова получила с момента получения независимости, была оказана именно гражданам".

Ситуация вокруг стратегических договоров между Румынией и Молдовой

Чокой также прокомментировал ситуацию вокруг базового договора о сотрудничестве с Румынией и договора о молдавско-румынской границе, которые до сих пор остаются неподписанными.

"Вероятно, со временем они будут подписаны", - сказал Чокой.

По его словам, эти документы продолжают оставаться предметом переговоров между министерствами иностранных дел обоих государств, они остаются в повестке дня двусторонних обсуждений.

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Теги:
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