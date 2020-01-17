Президент Молдовы поздравил дипломатов

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выступил с обращением ко всем дипломатам страны.
Глава республики поблагодарил их за профессионализм.
"Ценю усилия, предпринимаемые для углубления партнерств и стратегических связей Республики Молдова, для укрепления статуса нашей страны, как стабильного и надежного партнера, для повышения уровня доверия к политической власти государства. Призываю вас сохранять и в дальнейшем дух укрепления и развития дипломатических отношений", - написал Додон на своей странице в Facebook.© Sputnik / Miroslav Rotari
По его словам, дипломаты одни из тех, кто формирует имидж государства и обеспечивает условия для реформирования его институтов.
Говоря о деятельности дипломатов, Додон упомянул и их работу с соотечественниками из диаспоры.
В заключении президент призвал молдавских дипломатов служить исключительно интересам родины.
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