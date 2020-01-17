Президент Молдовы поздравил дипломатов

Дипломаты одни из тех, кто формирует имидж страны и обеспечивают условия для реформирования государственных институтов, отметил президент Молдовы Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выступил с обращением ко всем дипломатам страны.

Глава республики поблагодарил их за профессионализм.

"Ценю усилия, предпринимаемые для углубления партнерств и стратегических связей Республики Молдова, для укрепления статуса нашей страны, как стабильного и надежного партнера, для повышения уровня доверия к политической власти государства. Призываю вас сохранять и в дальнейшем дух укрепления и развития дипломатических отношений", - написал Додон на своей странице в Facebook. © Sputnik / Miroslav Rotari Осмокеску: чем проявила себя молдавская дипломатия в уходящем году

По его словам, дипломаты одни из тех, кто формирует имидж государства и обеспечивает условия для реформирования его институтов.

Говоря о деятельности дипломатов, Додон упомянул и их работу с соотечественниками из диаспоры.

В заключении президент призвал молдавских дипломатов служить исключительно интересам родины.

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