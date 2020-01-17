11:58 17 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.45
  • RUB0.28
  • RON4.08
  • UAH0.72
Поиск
Игорь Додон

Игорь Додон ответил на реплику оппозиции по поводу экспорта в Россию

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
4810
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2811/82/28118215.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200117/28890408/igor-dodon-otvetil-na-repliku-oppozitsii-po-povodu-eksporta-v-rossiyu.html

Глава государства отверг обвинения в том, что процесс получения разрешений на экспорт в Россию молдавскими компаниями "монополизирован" и имеет политическую составляющую.

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отверг обвинения лидеров оппозиционной партии "Платформа DA" в том, что процесс получения молдавскими компаниями разрешений на экспорт в Российскую Федерацию был монополизирован правящим большинством и координируется в политических целях.

Это заявление глава государства сделал во время визита в столичную муниципальную больницу "Sfîntul Arhanghel Mihail", отвечая на вопросы журналистов.

Абрикосы.
© CC0 / Pixabay / Olga1205
Ион Пержу: к концу января ждем расширения списка экспортеров в Россию

"Никто ничего не "координирует". Мы выступаем за полную либерализацию экспорта в Российскую Федерацию. Список экспортеров увеличится как минимум вдвое. Там не будет никакой монополизации. Те, кто производит, должны иметь возможность экспортировать свои товары", - сказал Игорь Додон.

Президент Молдовы напомнил, что в прошлом году молдавские экспортеры поставляли сельхозпродукцию в Россию без таможенных пошлин, что сэкономило отечественным производителям около 300-400 миллионов леев, и что льготный режим был продлен и на 2020 год.

Глава государства выразил уверенность, что это сотрудничество будет продолжено вместе с новым правительством России.

"Если я буду реагировать на все заявления депутатов и политических лидеров, мы далеко не уйдем", - также заметил Игорь Додон.

Ранее министр сельского хозяйства Молдовы Ион Пержу заявил, что к концу января ожидается расширение списка молдавских компаний, которым будет разрешен экспорт агропродукции в Россию.

По словам министра, эта тема обсуждалась в ходе его встречи с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом на полях XII Международного форума по продовольствию и сельскому хозяйству в Берлине.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Эксперт: освобождение экспорта от пошлин в России поможет экономике Молдовы
Горелова: что происходило с экспортом товаров из Молдовы в минувшем году
Теги:
Игорь Додон, экспорт


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мисс Америка 2006 Дженнифер Берри после победы на конкурсе красоты.
"Мисс Америка" — у всех истерика: самые эмоциональные кадры с конкурса
Возможный рост тарифа в маршрутках до 6-7 леев: что думают жители Кишинева
Возможный рост тарифа в маршрутках до 6-7 леев: что думают жители Кишинева
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться