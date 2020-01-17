Игорь Додон ответил на реплику оппозиции по поводу экспорта в Россию

Глава государства отверг обвинения в том, что процесс получения разрешений на экспорт в Россию молдавскими компаниями "монополизирован" и имеет политическую составляющую.

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отверг обвинения лидеров оппозиционной партии "Платформа DA" в том, что процесс получения молдавскими компаниями разрешений на экспорт в Российскую Федерацию был монополизирован правящим большинством и координируется в политических целях.

Это заявление глава государства сделал во время визита в столичную муниципальную больницу "Sfîntul Arhanghel Mihail", отвечая на вопросы журналистов.

"Никто ничего не "координирует". Мы выступаем за полную либерализацию экспорта в Российскую Федерацию. Список экспортеров увеличится как минимум вдвое. Там не будет никакой монополизации. Те, кто производит, должны иметь возможность экспортировать свои товары", - сказал Игорь Додон.

Президент Молдовы напомнил, что в прошлом году молдавские экспортеры поставляли сельхозпродукцию в Россию без таможенных пошлин, что сэкономило отечественным производителям около 300-400 миллионов леев, и что льготный режим был продлен и на 2020 год.

Глава государства выразил уверенность, что это сотрудничество будет продолжено вместе с новым правительством России.

"Если я буду реагировать на все заявления депутатов и политических лидеров, мы далеко не уйдем", - также заметил Игорь Додон.

Ранее министр сельского хозяйства Молдовы Ион Пержу заявил, что к концу января ожидается расширение списка молдавских компаний, которым будет разрешен экспорт агропродукции в Россию.

По словам министра, эта тема обсуждалась в ходе его встречи с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом на полях XII Международного форума по продовольствию и сельскому хозяйству в Берлине.

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