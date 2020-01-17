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Президент Молдовы находится в Москве: какие встречи планируются

© Sputnik / Александр Вильф
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200117/28891665/prezident-moldovy-v-moskve-kakie-vstrechi-planiruyutsya.html

Сразу несколько молдавских представителей власти во главе с президентом Молдовы отправились в Москву, где планируется провести несколько встреч с российскими коллегами.

КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik.  Президент Молдовы Игорь Додон находится с кратким рабочим визитом в Москве.

Как отметил Додон на своей странице на Facebook, вместе с ним в столицу России отправились еще несколько представителей молдавской власти. В команде: председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная, башкан АТО Гагаузия Ирина Влах, глава министерства экономики Анатол Усатый и другие. 

Все они там по приглашению председателя Административного совета Сбербанка Германа Грефа.

"В ходе этой поездки мы проведем встречи со специалистами в различных областях, которые изъявили желание оказать поддержку Республике Молдова", - уточнил президент. 

Додон подчеркнул, что все расходы за поездку взяли на себя организаторы.

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