Тирасполь о запрете на передвижение авто: здравый смысл должен возобладать

ТИРАСПОЛЬ, 17 янв – Sputnik. Тирасполь надеется на то, что ему не придется вводить в действие ответные меры к Кишиневу. Но, если в течение недели не будет отменено ограничение на передвижение в Украину приднестровских автомобилей, "зеркальные" санкции Приднестровье введет по отношению к автомобилистам с молдавскими номерами и запретит им пересечение украинской границы с территории региона. Об этом журналистам на брифинге сказал глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.
"Данные ограничительные меры не касаются граждан других иностранных государств. В каких-то гуманитарных случаях будем подходить к ситуации индивидуально, но тем не менее на всех уровнях данное решение будет реализовано", - уверил он.
Как писал ранее Sputnik, в первой половине дня Тирасполь выступил с официальным заявлением, донеся его также до всех международных участников переговорного формата "5+2".
"Пока действует данный запрет, приднестровская сторона будет готова реализовать все ответные меры, которые предприняты для того, чтобы Кишинев пересмотрел недопустимые ограничения, нарушающие права и интересы приднестровцев", - подчеркивает он.
Игнатьев обратил внимание на гуманитарный аспект проблемы. По его словам, Кишинев, введя ограничения, нарушил десятки договоренностей переговорного процесса.
"Молдавская сторона вводила эти ограничения без информирования и предупреждения. Люди едут в новогодние праздники к своим родственникам на Украину как на частном автотранспорте, так и на маршрутных автомобилях, и их останавливают и возвращают обратно", - рассказывает он.
"Есть неделя, чтобы молдавская сторона пересмотрела свои подходы. Здравый смысл должен возобладать. Что будет на практике, увидим в самое ближайшее время", - замечает он.
Игнатьев надеется на то, что ситуация будет разрулена, поскольку первая реакция со стороны молдавских визави уже была. В середине дня состоялось телефонное общение президента Молдовы Игоря Додона и приднестровского лидера Вадима Красносельского.
"Во время разговора детально обсуждалась проблема ограничения передвижения приднестровского автотранспорта, и молдавская сторона выразили готовность отменить ранее введенное ограничение", - резюмировал он.
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