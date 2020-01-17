Тирасполь о запрете на передвижение авто: здравый смысл должен возобладать

Приднестровская сторона рассчитывает, что заявленные с 24 января ответные меры по ограничению движения молдавского автотранспорта через приднестровский участок границы между РМ и Украиной, в конечном итоге не придется применять.

ТИРАСПОЛЬ, 17 янв – Sputnik. Тирасполь надеется на то, что ему не придется вводить в действие ответные меры к Кишиневу. Но, если в течение недели не будет отменено ограничение на передвижение в Украину приднестровских автомобилей, "зеркальные" санкции Приднестровье введет по отношению к автомобилистам с молдавскими номерами и запретит им пересечение украинской границы с территории региона. Об этом журналистам на брифинге сказал глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.

"Данные ограничительные меры не касаются граждан других иностранных государств. В каких-то гуманитарных случаях будем подходить к ситуации индивидуально, но тем не менее на всех уровнях данное решение будет реализовано", - уверил он.

Как писал ранее Sputnik, в первой половине дня Тирасполь выступил с официальным заявлением, донеся его также до всех международных участников переговорного формата "5+2".

В нем говорилось о готовности приднестровской стороны с 24 января ввести ограничения на пересечение украинской границы для всех типов транспортных средств, зарегистрированных в РМ в качестве ответной меры Кишиневу за то, что приднестровский автотранспорт не пропускают на территорию соседнего государства молдавские таможенники.

"Пока действует данный запрет, приднестровская сторона будет готова реализовать все ответные меры, которые предприняты для того, чтобы Кишинев пересмотрел недопустимые ограничения, нарушающие права и интересы приднестровцев", - подчеркивает он.

Игнатьев обратил внимание на гуманитарный аспект проблемы. По его словам, Кишинев, введя ограничения, нарушил десятки договоренностей переговорного процесса.

"Молдавская сторона вводила эти ограничения без информирования и предупреждения. Люди едут в новогодние праздники к своим родственникам на Украину как на частном автотранспорте, так и на маршрутных автомобилях, и их останавливают и возвращают обратно", - рассказывает он.

Между тем, дипломат надеется, что Кишинев отменит ограничение и Тирасполю не придется применять ответные действия.

"Есть неделя, чтобы молдавская сторона пересмотрела свои подходы. Здравый смысл должен возобладать. Что будет на практике, увидим в самое ближайшее время", - замечает он.

Игнатьев надеется на то, что ситуация будет разрулена, поскольку первая реакция со стороны молдавских визави уже была. В середине дня состоялось телефонное общение президента Молдовы Игоря Додона и приднестровского лидера Вадима Красносельского.

"Во время разговора детально обсуждалась проблема ограничения передвижения приднестровского автотранспорта, и молдавская сторона выразили готовность отменить ранее введенное ограничение", - резюмировал он.

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