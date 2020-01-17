Стало известно, что хотят обсудить в Тирасполе со спецпредставителем главы ОБСЕ

Руководитель внешнеполитического ведомства региона назвал журналистами вопросы, которые надеется поднять на встрече с международным переговорщиком.

ТИРАСПОЛЬ, 17 янв – Sputnik. Во время визита в Тирасполь спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майера-Хартинга принимающая сторона намерена обсудить целый комплекс вопросов. Детали раскрыл на брифинге глава регионального дипведомства Виталий Игнатьев.

"Широкая повестка и, к сожалению, с каждым днем она расширяется, потому что появляются новые проблемы, такие как запрет на передвижение приднестровского автотранспорта через молдавско-украинскую границу, а другие проблемы усугубляются", - подчеркнул дипломат.

В числе неотложных - вопрос имеющих счета на правом берегу Днестра местных предприятий, а также целый комплекс других договоренностей, которые не были реализованы, в частности - отсутствие динамики по решению с уголовными делами.

У европейского дипломата запланирован в Тирасполе ряд встреч, в том числе с приднестровским лидером Вадимом Красносельским.

"Времени будет много для работы. Практически целый день мы проведем в такой предметной, содержательной работе. Очень радует и мы приветствует назначение дипломата, который знает, что такое переговорный процесс", - заявил Игнатьев.

Визит в Тирасполь спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майера-Хартинга запланирован на 23 января.

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