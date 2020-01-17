23:25 17 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.45
  • RUB0.28
  • RON4.08
  • UAH0.72
Поиск
Томас Майер-Хартинг.

Стало известно, что хотят обсудить в Тирасполе со спецпредставителем главы ОБСЕ

© AP Photo / Richard Drew
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Приднестровское урегулирование (254)
8210
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2885/58/28855815.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200117/28898859/ignatev-raskryl-detali-povestki-vstrech-so-spetspredstavitelem-glavy-obse.html

Руководитель внешнеполитического ведомства региона назвал журналистами вопросы, которые надеется поднять на встрече с международным переговорщиком.

ТИРАСПОЛЬ, 17 янв – Sputnik. Во время визита в Тирасполь спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майера-Хартинга принимающая сторона намерена обсудить целый комплекс вопросов. Детали раскрыл на брифинге глава регионального дипведомства Виталий Игнатьев.

"Широкая повестка и, к сожалению, с каждым днем она расширяется, потому что появляются новые проблемы, такие как запрет на передвижение приднестровского автотранспорта через молдавско-украинскую границу, а другие проблемы усугубляются", - подчеркнул дипломат.

В числе неотложных - вопрос имеющих счета на правом берегу Днестра местных предприятий, а также целый комплекс других договоренностей, которые не были реализованы, в частности - отсутствие динамики по решению с уголовными делами.

Пункт регистрации транспортных средств в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
Кишинев и Тирасполь о проблемах передвижения приднестровских автомобилистов

У европейского дипломата запланирован в Тирасполе ряд встреч, в том числе с приднестровским лидером Вадимом Красносельским.

"Времени будет много для работы. Практически целый день мы проведем в такой предметной, содержательной работе. Очень радует и мы приветствует назначение дипломата, который знает, что такое переговорный процесс", - заявил Игнатьев.

Визит в Тирасполь спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майера-Хартинга запланирован на 23 января.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Приднестровское урегулирование (254)

По теме

Известно, когда Молдову посетит новый спецпредставитель председателя ОБСЕ
Кишинев и Тирасполь перезапустили диалог и задали тон дальнейшим переговорам
Теги:
Виталий Игнатьев, председатель, ОБСЕ, спецпредставитель, переговоры, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мисс Америка 2006 Дженнифер Берри после победы на конкурсе красоты.
"Мисс Америка" — у всех истерика: самые эмоциональные кадры с конкурса
Молдова отмечает 17 января День дипломата
Аурелиу Чокой поздравил дипломатов Молдовы с праздником
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться