В Хынчештах растет число претендентов на парламентское кресло

К участию в электоральной гонке в хынчештском избирательном округе присоединились кандидаты от партий Андрея Нэстасе и Илана Шора.

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Четвертым претендентом на пост депутата парламента по избирательному округу №38 в Хынчештах стал Виталий Балинский, выдвинутый партией "Шор".

Также в понедельник, 20 января, решением Национального политического бюро партии "Платформа DA" в качестве кандидата на выборах в этом округе был назван Михаил Друцэ.

Ранее о выдвижении Олеси Стамате в качестве кандидата от партии "Действие и солидарность" (PAS) заявила председатель политформирования Майя Санду. Экс-премьер призвала "другие проевропейские партии", в том числе партию Андрея Нэстасе "Достоинство и правда" (DA) поддержать Стамате на выборах.

О вступлении в избирательную гонку также сообщил Влад Цуркану, который занимает должность первого вице-председателя Партии национального единства.

Политические аналитики считают, что не исключено выдвижение кандидатами на выборах по этому округу и экс-примара Кишинева Дорина Киртоакэ.

По решению Центральной избирательной комиссии выборы в одномандатном избирательном округе №38 в Хынчештах состоятся 15 марта 2020 года.

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Новые выборы были объявлены после того как депутат Александру Ботнарь, избранный 24 февраля в этом избирательном округе, подал в отставку с поста депутата в пользу должности примара города Хынчешты.

По сообщению ЦИК, организация выборов 15 марта 2020 года обойдется в 4,2 миллиона леев.

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