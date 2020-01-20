Насыщенная неделя премьера: визиты иностранных гостей и важные вопросы

Премьерский план работы: визит экспертов Совета Европы и Международного валютного фонда, рассмотрение вопроса повышения зарплаты медперсоналу, вопросы, связанные с финансированием сектора образования, проблема выдачи водительских прав и многое другое.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Глава молдавского правительства Ион Кику рассказал о планах на текущую неделю. В рабочую повестку премьера включены встречи с членами рабочей группы Совета Европы, миссии МВФ, а такжевизиты в Джурджулешты и Гагаузию.

В понедельник премьер проведет встречу c членами рабочей группы Совета Европы, которые прибывают в Кишинев для оказания помощи по реформированию юстиции. В начале января правительство Молдовы передало Совету Европы пакет документов, в который включается три основных элемента - стратегия по реформе юстиции, план действия по ее внедрению, законопроект по оценке судей.

Также на первый день рабочей недели запланировано заседание по методологии финансирования науки, недостаткам формулы финансирования в области образования. Кроме того, как сообщил глава правительства, он намерен провести беседу с председателем Банка развития.

Во вторник намечена встреча с представителями зоотехнического сектора страны, а также членами Национального совета по защите детей.

На среду в рабочей повестке премьера заявлено заседание со всеми примарами (мэрами) страны. Мероприятие пройдет во Дворце республики. Кроме того, в этот же день состоится заседание правительства.

"Среди вопросов (включенных в повестку – ред.) – повышение на 10% зарплаты медперсоналу по всей страны", - сообщил Кику.

Также в среду у главы кабинета министров состоится встреча с членами миссии Международного валютного фонда. Кроме того, состоится заседание с новыми операторами на рынке вторичного металла. Как пояснил Кику, цель этой встречи заключается в повышении конкуренции на рынке.

В четверг Кику отправляется в Джурджулешты и Гагаузскую автономию.

"Пятница – оценка прогресса в устранении коррупции в процессе получения водительских прав", - добавил Кику.

Проблема сдачи экзамена на получение водительского удостоверения стала предметом личного контроля премьера. Глава правительства обратил особое внимание на то, что многие из тех, кто пытается на практике доказать экзаменаторам свои навыки, не могут, в силу ряда причин, сделать это с первого раза. В последнее время граждане страны жалуются на то, что практический экзамен на получение водительских прав сдать фактически невозможно, а экзаменаторы, дескать, сознательно "валят" соискателей на получение заветного авто-документа.

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Также в пятнице состоится заседание Национального совета ветеранов. А на субботу намечен выезд главы правительства в районы.

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