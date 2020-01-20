Насыщенная неделя премьера: визиты иностранных гостей и важные вопросы

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Глава молдавского правительства Ион Кику рассказал о планах на текущую неделю. В рабочую повестку премьера включены встречи с членами рабочей группы Совета Европы, миссии МВФ, а такжевизиты в Джурджулешты и Гагаузию.
В понедельник премьер проведет встречу c членами рабочей группы Совета Европы, которые прибывают в Кишинев для оказания помощи по реформированию юстиции. В начале января правительство Молдовы передало Совету Европы пакет документов, в который включается три основных элемента - стратегия по реформе юстиции, план действия по ее внедрению, законопроект по оценке судей.
Также на первый день рабочей недели запланировано заседание по методологии финансирования науки, недостаткам формулы финансирования в области образования. Кроме того, как сообщил глава правительства, он намерен провести беседу с председателем Банка развития.
Во вторник намечена встреча с представителями зоотехнического сектора страны, а также членами Национального совета по защите детей.
На среду в рабочей повестке премьера заявлено заседание со всеми примарами (мэрами) страны. Мероприятие пройдет во Дворце республики. Кроме того, в этот же день состоится заседание правительства.
"Среди вопросов (включенных в повестку – ред.) – повышение на 10% зарплаты медперсоналу по всей страны", - сообщил Кику.
Также в среду у главы кабинета министров состоится встреча с членами миссии Международного валютного фонда. Кроме того, состоится заседание с новыми операторами на рынке вторичного металла. Как пояснил Кику, цель этой встречи заключается в повышении конкуренции на рынке.
В четверг Кику отправляется в Джурджулешты и Гагаузскую автономию.
"Пятница – оценка прогресса в устранении коррупции в процессе получения водительских прав", - добавил Кику.
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Также в пятнице состоится заседание Национального совета ветеранов. А на субботу намечен выезд главы правительства в районы.
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