Парламентская сессия официально откроется 3 февраля

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Парламентская сессия в 2020 году начнется 3 февраля.
Об этом сообщает управление парламента по связям с общественностью. Дату первого пленарного заседания законодательного органа установит постоянное бюро, которое готовит повестку дня.
Первое пленарное заседание весенней сессии может состояться 6 или 7 февраля, ранее заявляла спикер парламента Зинаида Гречаная.
В соответствии с Регламентом парламента, в году проводятся две сессии: весенняя сессия начинается в феврале и должна завершиться не позднее июля, а осенняя проходит с сентября до конца декабря.
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