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Зал заседаний парламента

Парламентская сессия официально откроется 3 февраля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200120/28916146/parlamentskaya-sessiya-ofitsialno-nachnetsya-3-fevralya.html

Дату первого пленарного заседания парламента установит Постоянное бюро, которое готовит повестку дня.

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Парламентская сессия в 2020 году начнется 3 февраля.

Здание парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом сообщает управление парламента по связям с общественностью. Дату первого пленарного заседания законодательного органа установит постоянное бюро, которое готовит повестку дня.

Первое пленарное заседание весенней сессии может состояться 6 или 7 февраля, ранее заявляла спикер парламента Зинаида Гречаная.

В соответствии с Регламентом парламента, в году проводятся две сессии: весенняя сессия начинается в феврале и должна завершиться не позднее июля, а осенняя проходит с сентября до конца декабря.

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Теги:
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