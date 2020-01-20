Игорь Додон подписал указ о назначении нового советника - подробности

Советник до вступления в эту должность занимал пост главы кишиневского управления Государственной канцелярии.

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о назначении Геннадия Юрко на должность своего советника в области местной публичной администрации и регионального развития. Об этом глава государства сообщил в понедельник на своей странице в Facebook.

Геннадий Юрко окончил Академию государственного управления. По словам Додона, у него большой опыт в данной области. Ранее Юрко занимал ответственные посты в органах местной власти. В последнее время возглавлял кишиневское управление Государственной канцелярии.

Додон заявил, что рад приветствовать нового советника в президентской команде и пожелал ему успехов в деятельности, которую ему предстоит осуществлять.

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