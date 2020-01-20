16:15 20 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.50
  • RUB0.29
  • RON4.07
  • UAH0.72
Поиск
Президент Молдовы Игорь Додон и новый советник в области местной публичной администрации и регионального развития Геннадий Юрко

Игорь Додон подписал указ о назначении нового советника - подробности

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2891/70/28917008.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200120/28916921/igor-dodon-podpisal-ukaz-o-naznachenii-novogo-sovetnika-podrobnosti.html

Советник до вступления в эту должность занимал пост главы кишиневского управления Государственной канцелярии.

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о назначении Геннадия Юрко на должность своего советника в области местной публичной администрации и регионального развития. Об этом глава государства сообщил в понедельник на своей странице в Facebook.

Геннадий Юрко окончил Академию государственного управления. По словам Додона, у него большой опыт в данной области. Ранее Юрко занимал ответственные посты в органах местной власти. В последнее время возглавлял кишиневское управление Государственной канцелярии.

Додон заявил, что рад приветствовать нового советника в президентской команде и пожелал ему успехов в деятельности, которую ему предстоит осуществлять.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Додон провел беседу с Красносельским по вопросу передвижения автотранспорта
Президент Молдовы поздравил дипломатов
Додон ответил на реплику Йоханниса: что сказал президент Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Нищий.
Жизнь на грани: их лица на кишиневских улицах многие предпочитают не замечать
Дональд Серроне после боя с Конором Макгрегором оказался в больнице
Дональд Серроне после боя с Конором Макгрегором оказался в больнице
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться