17:36 21 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.55
  • RUB0.29
  • RON4.07
  • UAH0.72
Поиск
Стела при въезде в Гагаузию

Когда в Молдове приступят к обсуждению пакета законов, касающихся Гагаузии

© Sputnik / Osmatesco
Политика
Получить короткую ссылку
41 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2695/70/26957078.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200121/28929987/kogda-moldova-pristupyat-k-obsuzhdeniyu-paketa-zakonov-kasayuschikhsya-gagauzia.html

По приглашению руководства Народного собрания автономии глава республики принял участие в заседании регионального законодательного органа.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в беседе с башканом Ириной Влах и народными избранниками автономии заявили о необходимости принятия пакета законов, направленных на гармонизацию законодательства Гагаузии с национальным.

Gagauzia
© CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia!
Додон: парламент Молдовы должен срочно рассмотреть проекты о статусе Гагаузии

Собеседники договорились возобновить деятельность совместной рабочей группы в составе кишиневских законодателей и комратских депутатов.

"Кроме того, обсудили возможность "деконцентрации" национальных органов власти на уровне автономии при учете ее мнения", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По словам президента, в целом состоялась продуктивная дискуссия по наиболее актуальным вопросам, затрагивающим различные стороны социально-экономической и политической жизни автономии.

Эксклюзив Sputnik: Влах рассказала о работе над законами о полномочиях Гагаузии>>>

"Приветствовал хорошую динамику сотрудничества между органами государственной власти Республики Молдова и Гагаузской автономии и заверил местных депутатов в том, что в Кишиневе будут и далее учитывать интересы и потребности жителей Гагаузии", - сказал Додон.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдовы, которое создано из населенных пунктов, где более 50% жителей составляли гагаузы, или где большинство жителей на референдумах добровольно согласились войти в автономию.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Влах: Гагаузия может быть историей успеха


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участники военно-исторической реконструкции За Ленинград! Красное Село! в Санкт-Петербурге
"За Ленинград! Красное Село!" — реконструкция в годовщину снятия блокады
Игналинская АЭС: эксклюзив Sputnik c самой мощной атомной электростанции СССР
Игналинская АЭС: что стало c самой мощной атомной электростанцией СССР
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться