Когда в Молдове приступят к обсуждению пакета законов, касающихся Гагаузии

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в беседе с башканом Ириной Влах и народными избранниками автономии заявили о необходимости принятия пакета законов, направленных на гармонизацию законодательства Гагаузии с национальным.

Собеседники договорились возобновить деятельность совместной рабочей группы в составе кишиневских законодателей и комратских депутатов.

"Кроме того, обсудили возможность "деконцентрации" национальных органов власти на уровне автономии при учете ее мнения", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По словам президента, в целом состоялась продуктивная дискуссия по наиболее актуальным вопросам, затрагивающим различные стороны социально-экономической и политической жизни автономии.

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"Приветствовал хорошую динамику сотрудничества между органами государственной власти Республики Молдова и Гагаузской автономии и заверил местных депутатов в том, что в Кишиневе будут и далее учитывать интересы и потребности жителей Гагаузии", - сказал Додон.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдовы, которое создано из населенных пунктов, где более 50% жителей составляли гагаузы, или где большинство жителей на референдумах добровольно согласились войти в автономию.

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