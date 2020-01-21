Додон: что ждет процесс приднестровского урегулирования в 2020 году

Глава республики выразил озабоченность по поводу соблюдения прав и свобод человека в Левобережье Днестра и возможных рисков, которые могут возникнуть в течение 2020 года.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Официальный Кишинев подтверждает необходимость реализовывать меры по укреплению доверия между двумя берегами Днестра и будет прилагать необходимые усилия для выполнения всех положений, изложенных в заявлениях Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в 2016-2019 годах. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон.

Такой месседж глава республики озвучил на встрече со спецпредставителем албанского председательства ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом.

Как написал Додон по итогам беседы с гостем в Facebook, в рамках диалога стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся текущего состояния дел по приднестровскому урегулированию.

"В этом контексте выразил удовлетворение прогрессом, достигнутым в 2017-2019 годах по реализации договорённостей пакета "Берлин-плюс", - отметил Додон.

Глава республики выразил озабоченность по поводу соблюдения прав и свобод человека в Приднестровье и возможных рисков, которые могут возникнуть в течение 2020 года, учитывая проведение запланированных президентских выборов в Молдове.

"Предвыборная кампания может достаточно серьезно осложнить возможность ведения каких-либо консультаций с представителями Приднестровья. В заключение выразил заинтересованность в активизации диалога на различных уровнях по вопросам мер укрепления доверия в сфере безопасности и развития взаимовыгодного сотрудничества в данном регионе Европы", - добавил Додон.

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