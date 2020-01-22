Приднестровское урегулирование 2020: каков план официального Кишинева на год

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Молдавский вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя на пресс-конференции в среду рассказал, что в рамках встречи в молдавской столице со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майером-Хартингом обсуждались приоритеты и планы официального Кишинева на 2020 год в процессе приднестровского урегулирования.

"Дискуссии были долгими, хорошими и очень последовательными. Представил приоритеты и планы на 2020 год. Имею ввиду четыре приоритета правительства в переговорном процессе, о которых говорилось ранее", - сказал Фленкя.

Как отметил вице-премьер, речь идет о правах человека в самом широком смысле, в том числе о свободе передвижения, о работе школ с преподаванием на латинской графике, которые расположены на территории Приднестровья, а также о гармонизации налоговой и таможенной политики.

Фленкя заявил, что не в последнюю очередь стороны обсудили ситуацию с нарушением прав в приднестровском регионе, которая, по мнению вице-премьера, настораживает. "Рассказал о том, что предприняло правительство к настоящему моменту, что планируется сделать в дальнейшем. Обсудили также, как будем поднимать этот вопрос в переговорах с Тирасполем", - сказал Фленкя.

В четверг спецпредставитель ОБСЕ отправится в Тирасполь, где встретится с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и политическим представителем в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Виталием Игнатьевым.

К слову, Майер-Хартинг хорошо знаком с приднестровским вопросом. Ранее он участвовал во встречах формата "5+2" со стороны Евросоюза.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, ЕС и США — как наблюдатели.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK