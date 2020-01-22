Спикер о приоритетах политики, которую будут проводить в Молдове

Зинаида Гречаная озвучила основные направления, которых должна придерживаться страна во внутренних делах и на международной арене.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Председатель парламента Молдовы и лидер Партии социалистов Зинаида Гречаная провела первую в этом году пресс-конференцию, заверив при этом журналистов, что отныне политическое формирование, возглавляемое ею, будет выходить к прессе еженедельно, высказываясь о путях решения тех или иных проблем, стоящих перед гражданами республики.

Спикер также подчеркнула, что депутаты-социалисты, местные советники и примары, избранные по спискам ПСРМ, будут систематически встречаться с гражданами, узнавая из первых уст о том, что их беспокоит.

Гречаная напомнила, что определены основные приоритеты политики политического формирования на 2020 год, и социалисты намерены их неукоснительно исполнять.

"В основе этих принципов - необходимость повышения благосостояния граждан и ответственность перед страной. И мы должны понимать, что улучшения жизни граждане ждут сейчас, а не через 5-10 лет", - сказала Гречаная.

Она также отметила, что ПСРМ не меняет свои приоритеты раз в год, они постоянны и заложены в Программу партии, с которой политическое формирование вышло на парламентские выборы в минувшем году.

Применительно и к 2020 году это – укрепление государственности Молдовы, гарантированный нейтральный статус сраны, развитие экономики и социальная справедливость, обеспечение качественной медицины и образования, развитие регионов, сохранение межнационального мира, защита православных традиций и семейных ценностей, сбалансированная внешняя политика.

"Каждый человек должен иметь доступ к качественной воде, хорошим дорогам, иметь чистые, без мусора и хорошо освещенные населенные пункты, все села должны быть подключены к газопроводу", - сказала председатель ПСРМ.

Она отметила, что члены ПСРМ продолжат уделять особое внимание социальной защите граждан, будут рассмотрены инициативы по повышению заработной платы и пенсий.

"Уже сегодня правительство утвердит 10-процентное повышение зарплат работников медицинской системы", - сказала Гречаная.

По ее словам, соцпартия продолжит работать вместе с президентом и правительством республики, чтобы стимулировать развитие экономики, привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места. В этом процессе также будут участвовать члены парламентской фракции ПСРМ, руководители районов, примары населенных пунктов.

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