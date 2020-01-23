Томас Майер-Хартинг: приднестровский вопрос для ОБСЕ является приоритетным

ТИРАСПОЛЬ, 23 янв – Sputnik. Для нынешнего действующего председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вопрос приднестровского урегулирования является приоритетным. Об этом сказал во время визита в приднестровский регион спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Томас Майер-Хартинг. Отвечая на вопросы журналистов по актуальным темам переговорного процесса, он остановился на трех основных.
Мост через Днестр
По словам Хартинга, для того, чтобы обеспечить движение по этому мосту транспорту весом свыше 10 тонн требуется экспертиза и денежные средства на проведение работ.
"Я не думаю, что это все может быть завершено до конца года, но мы вместе с Виталием Игнатьевым (глава внешнеполитического ведомства Приднестровья - прим. авт.) обсуждали и другие инфраструктурные проекты, по которым результат может быть достигнут и в этом году", - сказал он.
Нейтральные номера для автомобилей
Договоренность по нейтральным номерным знакам австрийский дипломат также считает большим шагом в урегулировании.
Хартинг обратил внимание на два аспекта. Во-первых, он призвал жителей Приднестровья с большим энтузиазмом обращаться за получением такого номерного знака, потому что он является основой свободного передвижения за рубежом. Во-вторых, он заметил, что вопрос с возможностью приднестровцам получать международно-признаваемые водительские права выходит за рамки компетенции участников международного формата переговоров "5+2".
"Поскольку этот вопрос касается международного движения, то он затрагивает и компетенцию других стран - Румынии, Украины. И пока он не решен. Мы должны дальше работать над ним", - уверен дипломат.
Вопрос телекоммуникаций
"Не должен звонок из Кишинева в Вашингтон стоить дешевле, чем в Тирасполь или, наоборот, звонок из Тирасполя в Нурсултан стоить дешевле, чем в Кишинев. Это не те взаимоотношения между сторонами, к которым мы стремимся", - пояснил он.
По словам дипломата, тема телекоммуникаций поднималась в его дискуссиях с представителями официального Кишинева, а также Тирасполя.
"Ее решение связано с важными экономическими интересами иностранных провайдеров телефонной связи в Молдове. Но мы будем продолжать вести диалог", - отметил он.
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