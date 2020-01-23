18:40 23 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.66
  • RUB0.28
  • RON4.10
  • UAH0.72
Поиск
Cпецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Томас Майер-Хартинг и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев

Томас Майер-Хартинг: приднестровский вопрос для ОБСЕ является приоритетным

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Приднестровское урегулирование (255)
72 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2895/29/28952915.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200123/28956070/tomas-mayer-pridnestrovskiy-vopros-dlya-obse-yavlyaetsya-prioritetnym.html

Спецпредставитель действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе впервые посетил с визитом Приднестровье.

ТИРАСПОЛЬ, 23 янв – Sputnik. Для нынешнего действующего председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вопрос приднестровского урегулирования является приоритетным. Об этом сказал во время визита в приднестровский регион спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Томас Майер-Хартинг. Отвечая на вопросы журналистов по актуальным темам переговорного процесса, он остановился на трех основных.

Мост через Днестр

Тирасполь, здание Верховного Совета Приднестровья.
© CC BY 2.0 / Taco Witte / Tiraspol, Transnistria
Кишинев и Тирасполь перезапустили диалог и задали тон дальнейшим переговорам
Перед приездом в Тирасполь австрийский дипломат проехал по мосту через Днестр, который соединяет села Гура-Быкулуй и Бычок. Как он сказал, открытие моста два года назад он считает одним из самых важных достижений в переговорах.

По словам Хартинга, для того, чтобы обеспечить движение по этому мосту транспорту весом свыше 10 тонн требуется экспертиза и денежные средства на проведение работ.

"Я не думаю, что это все может быть завершено до конца года, но мы вместе с Виталием Игнатьевым (глава внешнеполитического ведомства Приднестровья - прим. авт.) обсуждали и другие инфраструктурные проекты, по которым результат может быть достигнут и в этом году", - сказал он.

Нейтральные номера для автомобилей

Договоренность по нейтральным номерным знакам австрийский дипломат также считает большим шагом в урегулировании.

Пункт регистрации транспортных средств в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
Кишинев и Тирасполь о проблемах передвижения приднестровских автомобилистов
"ОБСЕ поддержала этот процесс, потому что этот шаг содействовал возможности свободного передвижения для приднестровских автомобилей через международно-признанные границы Молдовы за рубеж. Удовлетворен тем, что на данный момент этот вопрос решен. И не существует никаких препятствий для передвижения жителей Приднестровья", - подчеркнул он.

Хартинг обратил внимание на два аспекта. Во-первых, он призвал жителей Приднестровья с большим энтузиазмом обращаться за получением такого номерного знака, потому что он является основой свободного передвижения за рубежом. Во-вторых, он заметил, что вопрос с возможностью приднестровцам получать международно-признаваемые водительские права выходит за рамки компетенции участников международного формата переговоров "5+2".

"Поскольку этот вопрос касается международного движения, то он затрагивает и компетенцию других стран - Румынии, Украины. И пока он не решен. Мы должны дальше работать над ним", - уверен дипломат.

Вопрос телекоммуникаций

Министерство иностранных дел Приднестровья
© Sputnik / Irina Leahova
Тирасполь о переговорах в Братиславе: все обсудили, но не все решили
На вопрос корреспондента Sputnik, насколько реально в ближайшее время решение другого актуального вопроса между сторонами – телекоммуникаций, Хартинг заметил, что ОБСЕ озабочена им, поскольку он - один из тех, озвученных еще в берлинском протоколе, что так и остался нерешенным.

"Не должен звонок из Кишинева в Вашингтон стоить дешевле, чем в Тирасполь или, наоборот, звонок из Тирасполя в Нурсултан стоить дешевле, чем в Кишинев. Это не те взаимоотношения между сторонами, к которым мы стремимся", - пояснил он.

По словам дипломата, тема телекоммуникаций поднималась в его дискуссиях с представителями официального Кишинева, а также Тирасполя.

"Ее решение связано с важными экономическими интересами иностранных провайдеров телефонной связи в Молдове. Но мы будем продолжать вести диалог", - отметил он.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Приднестровское урегулирование (255)

По теме

Приднестровское урегулирование 2020: каков план официального Кишинева на год
Договоренность по ж/д сообщению между двумя берегами Днестра продлена
Теги:
спецпредставитель, миссия обсе, ОБСЕ, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кто вошел в состав нового правительства России - фото
“Люди важнее паспортов”: Великобритания ужесточает миграционную политику
“Люди важнее паспортов”: Великобритания ужесточает миграционную политику
Авто в Молдове 2019
Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться