Томас Майер-Хартинг: приднестровский вопрос для ОБСЕ является приоритетным

Спецпредставитель действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе впервые посетил с визитом Приднестровье.

ТИРАСПОЛЬ, 23 янв – Sputnik. Для нынешнего действующего председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вопрос приднестровского урегулирования является приоритетным. Об этом сказал во время визита в приднестровский регион спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Томас Майер-Хартинг. Отвечая на вопросы журналистов по актуальным темам переговорного процесса, он остановился на трех основных.

Мост через Днестр

Перед приездом в Тирасполь австрийский дипломат проехал по мосту через Днестр, который соединяет села Гура-Быкулуй и Бычок. Как он сказал, открытие моста два года назад он считает одним из самых важных достижений в переговорах.

По словам Хартинга, для того, чтобы обеспечить движение по этому мосту транспорту весом свыше 10 тонн требуется экспертиза и денежные средства на проведение работ.

"Я не думаю, что это все может быть завершено до конца года, но мы вместе с Виталием Игнатьевым (глава внешнеполитического ведомства Приднестровья - прим. авт.) обсуждали и другие инфраструктурные проекты, по которым результат может быть достигнут и в этом году", - сказал он.

Нейтральные номера для автомобилей

Договоренность по нейтральным номерным знакам австрийский дипломат также считает большим шагом в урегулировании.

"ОБСЕ поддержала этот процесс, потому что этот шаг содействовал возможности свободного передвижения для приднестровских автомобилей через международно-признанные границы Молдовы за рубеж. Удовлетворен тем, что на данный момент этот вопрос решен. И не существует никаких препятствий для передвижения жителей Приднестровья", - подчеркнул он.

Хартинг обратил внимание на два аспекта. Во-первых, он призвал жителей Приднестровья с большим энтузиазмом обращаться за получением такого номерного знака, потому что он является основой свободного передвижения за рубежом. Во-вторых, он заметил, что вопрос с возможностью приднестровцам получать международно-признаваемые водительские права выходит за рамки компетенции участников международного формата переговоров "5+2".

"Поскольку этот вопрос касается международного движения, то он затрагивает и компетенцию других стран - Румынии, Украины. И пока он не решен. Мы должны дальше работать над ним", - уверен дипломат.

Вопрос телекоммуникаций

На вопрос корреспондента Sputnik, насколько реально в ближайшее время решение другого актуального вопроса между сторонами – телекоммуникаций, Хартинг заметил, что ОБСЕ озабочена им, поскольку он - один из тех, озвученных еще в берлинском протоколе, что так и остался нерешенным.

"Не должен звонок из Кишинева в Вашингтон стоить дешевле, чем в Тирасполь или, наоборот, звонок из Тирасполя в Нурсултан стоить дешевле, чем в Кишинев. Это не те взаимоотношения между сторонами, к которым мы стремимся", - пояснил он.

По словам дипломата, тема телекоммуникаций поднималась в его дискуссиях с представителями официального Кишинева, а также Тирасполя.

"Ее решение связано с важными экономическими интересами иностранных провайдеров телефонной связи в Молдове. Но мы будем продолжать вести диалог", - отметил он.

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