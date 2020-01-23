Спецпредставитель главы ОБСЕ: нацелен на применение протокола "Берлин плюс"

Томас Майер-Хартинг был назначен на высокую должность недавно, но с темой приднестровского урегулирования знаком не понаслышке. Он поделился с журналистами видением своей новой миссии.

ТИРАСПОЛЬ, 23 янв – Sputnik. Спецпредставитель действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Майер-Хартинг нацелен на полное применение всех пунктов протокола "Берлин плюс", под которым стороны приднестровского урегулирования поставили свои подписи еще несколько лет назад.

Знакомый вопрос

Хартинг назначен на нынешнюю должность всего три недели тому назад, но вопросом приднестровского урегулирования занимается уже не первый год.

"Раньше работал в структурах Евросоюза, представлял Евросоюз в этой части мира и в формате "5+2". Поэтому у меня большой опыт работы, в том числе и с господином Игнатьевым (главой внешнеполитического ведомства Приднестровья - прим. авт.)", - рассказал он.

Разница между наблюдателем и посредником

Дипломат отметил, что есть определенная разница в его деятельности в качестве наблюдателя переговоров, в каком он был прежде, и посредника – статус, который он сейчас получил. По его словам, теперь он из первых уст может узнать о текущей ситуации в переговорном процессе.

Хартинг также отметил, что как спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ, которым в этом году стал премьер-министр Албании Эди Рама, он находится в полной координации с официальной Тираной.

"Вижу свою задачу в том, чтобы избежать эскалацию ситуации, и в то же время в том, чтобы улучшить жизнь людей на обоих берегах. Я имел возможность ранее наблюдать значительный прогресс, который был достигнут в интересах обеих сторон. Но есть много вопросов, над которыми необходимо работать", - сказал он.

Поддержка вплоть до достижения заявленной цели

По мнению Хартинга, сторонам нужно следовать призыву, который был озвучен в братиславском заявлении Совета министров стран ОБСЕ, - к поиску пути дальнейшего продвижения и сотрудничества между берегами Днестра.

Он также заявил, что ОБСЕ продолжит предоставлять сторонам поддержку в достижении конечной цели.

"Окончательное урегулирование должно быть при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Молдовы в рамках международно-установленных границ с особым статусом для Приднестровья. Это та позиция, которую подтвердили в недавнем заявлении все 57 государств-участников ОБСЕ", - отметил дипломат.

Оптимизм приднестровцев

По словам главы внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталия Игнатьева, сам факт того, что недавно назначенный спецпредставитель уже включился в переговорный процесс, вселяет определенный оптимизм.

"Мы рассчитываем, что албанское председательство и спецпредставитель в рамках своих полномочий и своего большого опыта будут прилагать усилия для того, чтобы переговорный процесс велся в установленном порядке, в рамках согласованной повестки и был ритмичным и эффективным", - сказал он.

Игнатьев также отметил, что Приднестровье настроено конструктивно и готово двигаться вперед в переговорах.

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