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Томас Майер-Хартинг и Виталий Игнатьев.

О чем в Тирасполе рассказали новому спецпредставителю председателя ОБСЕ

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (257)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200123/28957207/o-chem-v-tiraspole-rasskazali-novomu-spetspredstavitelyu-predsedatelya-obse.html

Томас Майер-Хартинг во время визита в Левобережье встретился с лидером региона Вадимом Красносельским, а также с главой внешнеполитического ведомства Виталием Игнатьев, являющимся политпредставителем от Тирасполя.

ТИРАСПОЛЬ, 23 янв – Sputnik. Недопущение любых форм ограничения прав и свобод жителей Приднестровья стало центральной темой на встречах спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майера-Хартинга с высшим руководством региона. 

"Пакет "Берлин плюс", подписанный несколько лет назад, является нашим приоритетом. Мы обсуждали все вопросы из этого пакета и довольно детально. Мы будем настаивать на полноценном исполнении Кишиневом этих обязательств", - сказал после полуторачасовой беседы Виталий Игнатьев.

Встретился Хартинг также с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Дискуссия длилась почти три часа. На ней также были озвучены неотложные вопросы переговорной повестки.

Мост в городе Тирасполь, река Днестр
© Sputnik / Irina Leahova
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"Как наиболее острые были выделены проблема закрытия Кишиневом банковских счетов приднестровских предприятий, отсутствие подвижек с молдавской стороны в деле прекращения политически мотивированных уголовных дел в отношении должностных лиц Приднестровья, телекоммуникационная проблематика", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Красносельский напомнил зарубежному дипломату о недавней истории с ограничениями для приднестровских автомобилистов при пересечении молдавско-украинской границы.

"На данный момент Кишинев заявил о приостановлении запрета, в связи с чем заморожена и реализация решения Тирасполя о принятии зеркальных ответных мер", - проинформировал он.

По словам приднестровского лидера, спецпредставитель продемонстрировал осведомленность о ситуации и при этом проявил заинтересованность в том, чтобы услышать точку зрения приднестровской стороны.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (257)

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Теги:
Вадим Красносельский, Виталий Игнатьев, обсе, ОБСЕ, миссия обсе, спецпредставитель, Приднестровье


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