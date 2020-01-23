О чем в Тирасполе рассказали новому спецпредставителю председателя ОБСЕ

Томас Майер-Хартинг во время визита в Левобережье встретился с лидером региона Вадимом Красносельским, а также с главой внешнеполитического ведомства Виталием Игнатьев, являющимся политпредставителем от Тирасполя.

ТИРАСПОЛЬ, 23 янв – Sputnik. Недопущение любых форм ограничения прав и свобод жителей Приднестровья стало центральной темой на встречах спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майера-Хартинга с высшим руководством региона.

"Пакет "Берлин плюс", подписанный несколько лет назад, является нашим приоритетом. Мы обсуждали все вопросы из этого пакета и довольно детально. Мы будем настаивать на полноценном исполнении Кишиневом этих обязательств", - сказал после полуторачасовой беседы Виталий Игнатьев.

Встретился Хартинг также с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Дискуссия длилась почти три часа. На ней также были озвучены неотложные вопросы переговорной повестки.

"Как наиболее острые были выделены проблема закрытия Кишиневом банковских счетов приднестровских предприятий, отсутствие подвижек с молдавской стороны в деле прекращения политически мотивированных уголовных дел в отношении должностных лиц Приднестровья, телекоммуникационная проблематика", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Красносельский напомнил зарубежному дипломату о недавней истории с ограничениями для приднестровских автомобилистов при пересечении молдавско-украинской границы.

"На данный момент Кишинев заявил о приостановлении запрета, в связи с чем заморожена и реализация решения Тирасполя о принятии зеркальных ответных мер", - проинформировал он.

По словам приднестровского лидера, спецпредставитель продемонстрировал осведомленность о ситуации и при этом проявил заинтересованность в том, чтобы услышать точку зрения приднестровской стороны.

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