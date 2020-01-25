Додон: диалог между Кишиневом и Москвой продолжится

Президент Молдовы Игорь Додон отметил, что сотрудничество Молдовы с РФ будет продолжено в том же русле и после смены правительства России.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Молдавско-российские отношения не изменятся после отставки правительства РФ. Все проекты, которые были намечены продолжатся.

Об этом сообщил президент Молдовы Игорь Додон в своем традиционном еженедельном видеообращении в соцсетях. Он не исключил, что сотрудничеству будет придан новый импульс.

Он напомнил, что сопредседателем молдавско-российской межправкомиссии со стороны РФ остался министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который принимал участие в возобновлении работы комиссии в сентябре прошлого года.

"Мы знаем, что в России есть уже новое правительство. Все молдавско-российские проекты продолжатся и, возможно, получат новый импульс. Все, о чем договорились на последнем заседании межправкомисии, остается в силе", - заявил Додон.

Также Додон не исключил, что экс-вице-премьер Дмитрий Козак, который перешел на новую должность в администрацию президента России, продолжит сотрудничество с Молдовой.

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