Когда Молдова получит кредит от России - заявление главы МИДЕИ

КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Глава МИДЕИ Аурелиу Чокой заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что государственные ведомства нашей страны ведут самые активные переговоры по предоставлению кредита российским правительством.
"Ведомства, ответственные за это направление, ведут диалог. Обсуждаются условия, уровень процентов по кредиту. В случае, если будет достигнут консенсус по получению кредита от Российской Федерации, сумма кредита может составить от 250 до 500 миллионов долларов", - заявил чиновник.
"Прошло почти 30 лет с момента провозглашения независимости. За это время не было больших инвестиций, которые бы могли принести государству налоговые сборы. Эти деньги мы можем получить у Российской Федерации на условиях, гораздо более выгодных, чем на международных финансовых рынках", - уточнил Чокой.
Недавно президент Игорь Додон заявил, что в ближайшем будущем пройдет встреча министров финансов Молдовы и России, в ходе которой будет обсуждаться тема предоставления кредита.
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