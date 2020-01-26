Когда Молдова получит кредит от России - заявление главы МИДЕИ

Министр иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокой рассказал о том, что молдавское правительство ведет переговоры с кабинетом министров России по условиям предоставления кредита, который Москва обещала выдать Кишиневу.

КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Глава МИДЕИ Аурелиу Чокой заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что государственные ведомства нашей страны ведут самые активные переговоры по предоставлению кредита российским правительством.

© Sputnik / Osmatesco Аурелиу Чокой напомнил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что сумма кредита может составить от 250 до 500 миллионов долларов.

"Ведомства, ответственные за это направление, ведут диалог. Обсуждаются условия, уровень процентов по кредиту. В случае, если будет достигнут консенсус по получению кредита от Российской Федерации, сумма кредита может составить от 250 до 500 миллионов долларов", - заявил чиновник.

Министр добавил, что молдавские официальные лица стремятся добиться внешнего финансирования и от других партнеров. Государство, по словам Чокоя, на данный момент нуждается в полутора миллиардах долларов, в деньгах, которые пустят на внедрение инфраструктурных проектов.

"Прошло почти 30 лет с момента провозглашения независимости. За это время не было больших инвестиций, которые бы могли принести государству налоговые сборы. Эти деньги мы можем получить у Российской Федерации на условиях, гораздо более выгодных, чем на международных финансовых рынках", - уточнил Чокой.

Недавно президент Игорь Додон заявил, что в ближайшем будущем пройдет встреча министров финансов Молдовы и России, в ходе которой будет обсуждаться тема предоставления кредита.

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