20:59 26 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD17.73
  • RUB0.29
  • RON4.11
  • UAH0.73
Поиск
Флаги Молдовы и России

Когда Молдова получит кредит от России - заявление главы МИДЕИ

© Sputnik / Александр Вильф
Политика
Получить короткую ссылку
185 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2865/49/28654955.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200126/28989038/kogda-moldova-poluchit-kredit-ot-rossii-zayavlenie-glavy-midei.html

Министр иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокой рассказал о том, что молдавское правительство ведет переговоры с кабинетом министров России по условиям предоставления кредита, который Москва обещала выдать Кишиневу.

КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Глава МИДЕИ Аурелиу Чокой заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что государственные ведомства нашей страны ведут самые активные переговоры по предоставлению кредита российским правительством.

Aureliu Ciocoi
© Sputnik / Osmatesco
Аурелиу Чокой напомнил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что сумма кредита может составить от 250 до 500 миллионов долларов.
"Ведомства, ответственные за это направление, ведут диалог. Обсуждаются условия, уровень процентов по кредиту. В случае, если будет достигнут консенсус по получению кредита от Российской Федерации, сумма кредита может составить от 250 до 500 миллионов долларов", - заявил чиновник.

Валюта разных стран
© Sputnik / Yana Zaharova
Кику: договоренность с РФ о кредите в 500 миллионов скоро будет достигнута
Министр добавил, что молдавские официальные лица стремятся добиться внешнего финансирования и от других партнеров. Государство, по словам Чокоя, на данный момент нуждается в полутора миллиардах долларов, в деньгах, которые пустят на внедрение инфраструктурных проектов.

"Прошло почти 30 лет с момента провозглашения независимости. За это время не было больших инвестиций, которые бы могли принести государству налоговые сборы. Эти деньги мы можем получить у Российской Федерации на условиях, гораздо более выгодных, чем на международных финансовых рынках", - уточнил Чокой.

Недавно президент Игорь Додон заявил, что в ближайшем будущем пройдет встреча министров финансов Молдовы и России, в ходе которой будет обсуждаться тема предоставления кредита.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Додон рассчитывает, что Молдова получит от РФ кредит со ставкой не выше 1,5%
Додон: Россия готова выделить Молдове полумиллиардный кредит
Кику: договоренность с РФ о кредите в 500 миллионов скоро будет достигнута
Теги:
заявление, Аурелиу Чокой, Россия, кредит


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Трагедия в Турции: кадры ночного землетрясения - фото
Лавров обсудил ситуацию в Сирии со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном
Лавров обсудил с Педерсеном вопросы сирийского урегулирования - видео
Авто в Молдове 2019
Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться