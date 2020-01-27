Молдавский премьер рассказал, когда встретится с главой правительства России

Глава молдавского правительства ранее провел встречу с послом России в республике, обсудив двусторонние отношения и восстановление конструктивного диалога между странами.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику рассчитывает провести встречи с главой кабинета министров России Михаилом Мишустиным. Об этом Кику сообщил на своей странице в Facebook, говоря о планах на ближайшее время.

"Экономический форум и совет премьер-министров Евразийского союза. Там у меня состоится и встреча с главой правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным", - сообщил Кику.

Он рассказал, что на прошедшей неделе у него состоялась встреча с послом России в Молдове Олегом Васнецовым.

"Говорили о двусторонних отношениях в контексте восстановления конструктивного диалога между правительствами наших стран, о прогрессе внедрения соглашений, достигнутых в рамках моего визита в Москву, о последних правительственных перестановках в России, а также о других аспектах, представляющих взаимный интерес", - отметил премьер.

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Он заявил, что поблагодарил российскую строну за поддержку, предоставленную по разным направлениям, включая развитие внешней торговли.

Эта первая встреча Кику с Мишустиным после утверждения нового кабинета министров России.

Дмитрий Медведев 15 января заявил, что правительство России уходит в отставку в полном составе. Об этом он сообщил президенту РФ Владимиру Путину после послания российского лидера Федеральному собранию. Позже на пост главы правительства России был предложен Михаил Мишустин, кандидатуру которого утвердили члены Госдумы РФ на заседании 16 января. А 22 января был сформирован состав правительства РФ.

В пятницу, 31 января, главы правительств стран ЕАЭС примут участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое пройдет в Алма-Ате 31 января. В мероприятии примут участие премьер-министры и главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Молдовы (на правах страны-наблюдателя), а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.

В тот же день участники заседания ЕМПС посетят международный форум "Цифровое будущее глобальной экономики", посвященный вопросам взаимодействия цифровых экосистем в целях поддержки и стимулирования инноваций и технологического предпринимательства.

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